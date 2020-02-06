即巿股評 港股直擊

內地新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)持續肆虐，若果要降低疫情在社區大規模蔓延的風險，有效方法之一是人們減少外出，避免交叉感染。但對於「打開門口做生意」的內地餐飲企業而言，無人出街肯定對生意造成沉重打擊，預料淨利潤會明顯下滑，影響股價表現。

武漢肺炎自1月20日被確定存在人傳人風險，確診數字爆炸性上升，當時正值最頻繁人員流動的春運，病毒不但迅速擴散至31個省、自治區和直轄市，並輸出到亞洲、歐美等。到昨晚內地已累積超過28300宗確診個案，死亡人數逾565人。

疫情來勢洶洶，傳染性比起2003年沙士嚴重，中央採取了較沙士時更強的防控措施，包括春節前全面封鎖病毒源頭的武漢，延長全國假期並推遲學校開課日期，加緊在各省市管制往來交通，關閉各地百餘個旅遊景區及主題樂園，多個城市不但禁止食肆為聚集式餐飲活動提供服務，更要求部分食肆暫停營業。

農曆新年假期本是內地餐飲業的黃金檔期，但在政府加大力度防控疫情下，食肆停業數量和規模正擴大，而且暫停時間也延長。譬如說，九毛九(09922)早於1月24日起暫停武漢市所有分店營業，1月26日開始全線停業；海底撈(06862)旗下內地門店原定1月26日至31日暫停營業，之後進一步延期；國際天食(03666)則自2月1日起全部內地分店暫停營業。

一方面，市民響應呼籲不出門用餐消費，餐廳堂食營業額勢必急跌，有些甚至近乎沒有生意。廣東省餐飲服務行業協會進行了一項調查，有30%受訪者在春節期間正常營運，惟其中80%以上生意按年削逾一半，當中又有30%的企業幾乎「零收入」。

另一方面，租金是食肆固定開支，人力成本亦沒可能即時降低，加上企業在春節假期前普遍預備較多食材，現在無法消化，均會造成巨大損失。附【圖】所見，內地餐飲股租金佔營業額比重介乎7.9%至18.5%，人力成本佔約25.9%到31.2%，食材開支佔比由26.9%至41.9%不等。

上述三大開支與華創証券假設的12%、27%及35%佔比相近，該行再以3個模型作出估算，最樂觀是停業15天，之後客流復常，期間員工支半薪，租金照付但無食材損耗，預測行業全年淨利潤僅比原先下降大概5%；中性預測是停業15天，食客削半，一個月後才恢復，員工半薪，估計較之前少賺15%；最悲觀假設是停業15天，之後客流減少3個月才恢復正常，盈利恐勁跌三分一。

今次武漢肺炎爆發適逢新春傳統消費旺季，中央政府為應付疫情所採取的防控措施遠比沙士時期嚴厲，除了預估對內地餐飲行業盈利帶來衝擊，現金流不足的企業更可能周轉困難，相信負面影響將陸續浮現。昨天整體大市造好，餐飲股跟隨略為反彈，惟疫情仍在蔓延、不排除發生最差狀況下，高追風險不低。

信報投資研究部

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