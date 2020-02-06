即巿股評 港股直擊

從一月高位29175點一路跌至春節後A股復市跌足3000點，剛過去4個交易日急升回1300點，疫情未過亦每日有新增數字，為何資金會如此快入市？

A股基金以增倉為主

周初開始傳出不同國家或研究中心發表新疫苗可對治新型冠狀病毒消息，雖然消息混亂但亦算有進展，中央緊急指導內地大型保險基金不准作沽空，加上內地一眾公募基金自發用固定資金及員工資金申購自己公司旗下基金，於2月4日止據有自願公布該筆總數為20.54億元人民幣，民企與民眾齊心為股市投下真金白銀協助股市維穩，意義與力量不可小覷，亦可以估計今次內地企業多數亦不會沽出自己公司股票來牟利，特別大型企業背後隨時回購自己公司股份，疫情控制不了隨時演變成國難，於這當前不論國企或民企哪敢發國難財，加上中央放水市場增加流動性，萬眾一心於是就出現托底回升。

內地疫情漸見平穩

北水連日淨流入港股掃貨之餘、北上資金亦連續兩天錄得淨流入279億人民幣掃A股，表示外資亦加入抄底行列，港股連升4日平均於1300億元成交過外，若出現回吐亦會屬正常，估計暫時調整幅度不會太大，除非疫情突然失控擴大，否則此機會應該不大，現時對疫情的措施已經非常之嚴謹，現時情況可能只是等待控制疫情的好消息出現，筆者個人無論對疫情或股市亦是趨向樂觀的，看今天騰訊(00700)400元價位曾引來千人掛牌沽售，最後騰訊收市於U盤400元價位成交2.4百萬股，佔該股全日成交13.5%與及是全日最高位置，如上周本欄曾說只要疫情趨向平穩，游資就會蜂擁入市，此2.4百萬股可能已盡入強勢手中，26146點可能就係今次疫情的低位了，要大市返回疫情時位置還有1700點，相信餘下路徑就會開始上得較慢且較反覆，4日大成交觀察盤路除夾淡倉外，亦不乏大戶炒底及春光鴨蹤影。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。