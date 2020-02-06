港股直擊 即巿股評

恒指夾高至27600水平，比個人預期多出500點。阿爺為維穩，放水後再「先攘外」「後安內」。不過，疫苗研發非一朝一夕和新增確診病例單日變動也欠說服力，暫時仍不要太認真。

蚊型藥股炒風稍為收歛，資金重回新經濟及主流藥股。

當中，上月21日實戰班，提出以8個條件去選剛轉燈科技股，當時選股結果只有兩隻：網龍(00777)和微盟(02013)。兩個先後借題材起動炒高。

當時的條件如下：主板；行業分類：科技；EJFQ勢頭(1-20天轉強)；沒有警號；5個以上分析員評級；正核心盈利增長－本年度；正核心盈利增長－下年度；目標價較兩周前提升。

現時再用此組條件，完全選不到股，理由很簡單，波動市下，沒有科技分類股份過去1至20日內轉綠燈。

如續打算在科技行業尋寶，可刪去「EJFQ勢頭(1-20天轉強)」，剩下7個條件。

結果有三隻，包括ATM內的阿里(09988)和美團(03690)，還有相當冷門的檳傑科達(01665)。

前兩者不詳述。檳傑科達主打智能解決方案，當中半導體電子零件檢測解決方案於各個生產階段為零件及半成品提供功能檢測，業務覆蓋半導體、電訊、汽車及電子消費品行業。

集團基地在大馬，近六成收入來自與世無爭的新加坡，第三季純利增長33.2%。根據EJFQ FA+，預測巿盈率9.49倍，比起主要半導體股，華虹(01347)、中芯(00981)和ASM(00522)，三股預測巿盈率分別19.91倍、65.68倍和20.71倍。估值不算貴。

走勢上，近三個月來呈長方型走勢，今日收報1.91元，距長方形頂約有16.8%空間，現價小注入場，半成止蝕。

陳鎮強

信報高級分析員

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