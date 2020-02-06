港股直擊 即巿股評

美國經濟數據理想，加上新增新型冠狀病毒確診病例按日減少，同時傳醫治新型肺炎藥物有突破，港股四日累彈1181點，全日大市成交額1317.26億元。

北水流入減少，由昨日68.2億元，縮減至24.16億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)重返400元大關，全日有4.81億元淨買，為今日最多淨入個股；盤中再創逾14年高位的中芯(00981)，今日錄3.42億元淨買；美團(03690)則有2.99億元淨入；小米(01810)則有1.04億元淨流入；新東方在綫(01797)也有2572萬元淨入；但舜宇(02382)則有2.1億元淨沽。

金融股建行(00939)有4.5億元淨入；太保(02601)也有1083萬元淨流入；招行(03968)全日錄2.1億元淨沽，今日最多淨走個股；友邦(01299)也有1.34億元淨沽。

中移動(00941)今日升5.4%，為升幅最大藍籌，今日錄1.76億元淨流入；萬科(02202)也有8550萬元淨入；但融創(01918)錄1.88億元淨沽；而潤啤(00291)全日也錄1.27億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、中芯、小米、美團、融創、舜宇、招行、太保及中移動。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、舜宇、中芯、新東方在綫、小米、美團、融創、潤啤、友邦及萬科。