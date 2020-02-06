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中銀香港(02388)因應目前抗疫防疫的需要，推出抗疫防疫五項金融服務支持措施，包括提供物業按揭貸款「還息不還本」安排。

中銀表示，為紓緩受疫情影響較嚴重的個人及工商客戶的供款壓力，包括但不限於從事或受僱於零售、餐飲、運輸、旅遊酒店、娛樂服務等行業，由即日起至6月30日，於該行供款1年或以上，過去12個月還款紀錄正常的客戶，可申請「還息不還本」，為期6個月，期滿後可因應情況申請再延長6個月，即最多12個月毋須償還本金，該行亦會豁免客戶有關申請的手續費。

另外，推出「中小企抗疫專項貸款計劃」，由即日起至6月底，符合貸款條件的客戶獲安排特快貸款審批。客戶毋須提供任何抵押品，最快可於1日內完成審批，3日內落實提款。該計劃提供特優利率，免貸款手續費，貸款金額最高為200萬元，還款期長達60個月。

支持保障抗疫物資供應。針對生產和經營衞生防疫、醫藥產品等防護抗疫設備和物品的工商企業，提供資金支援，供提升產能營運使用，支援保障抗疫物資供應。

延長到期保費寬限期及增加額外保障。若客戶未能如期繳交中銀人壽指定人壽保險計劃的保費，保費寬限期可延長至6月30日。

提供費用優惠或豁免。為配合社區防疫工作，中銀推出多項電子服務費用優惠，方便客戶使用手機、網上及電話銀行等電子渠道辦理交易。