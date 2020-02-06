港股直擊 即巿股評

昨日全國新增新型冠狀病毒確診病例按日減少，並傳出醫治新型肺炎藥物有突破，加上內地下調對美國進口貨加徵關稅的措施，推動港股連彈第四日，重上多條平均線。

恒指高開387點，重上10天線(約27143)及100天線(約27107)，早段升幅曾縮至242點，見27029點全日低，於兩萬七附近見支持，上午最多升534點，中午升525點，午後愈升愈有，曾飆升821點，見27608點，創1月24日以來新高，收復50天線(約27551)。恒指收報27493點，升706點或2.6%，連升4日累飆1181點或4.5%。大市今日上升股份比例69%；下跌股份比例31%。

大市成交額1317.26億元。

國企指數收報10764點，升270點或2.6%；四日累彈523點或5.1%。

即月期指收市升637點或2.38%，報27377，低水117點。

A股亦續彈，滬指升1.72%；深成指升2.87%。國務院關稅稅則委員會決定，為促進中美經貿關係健康穩定發展，調整對原產於美國約750億美元(約5850億港元)進口商品的加徵關稅措施，自2月14日下午1時01分起，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。

藍籌股全線造好，友邦(01299)升2.2%；滙控(00005)升1.9%；建行(00939)升2.6%；平保(02318)升2.3%；中移動(00941)飆升5.4%，為表現最好藍籌；中信股份(00267)升半成。油價回暖，「三桶油」分別彈升3.5%至半成。

焦點板塊

科技股：二線股熱炒，微盟(02013)獲大摩唱好，飆升21.1%；同業豆盟(01917)飆82.6%；中國有贊(08083)升7.6%；兌吧(01753)升4.7%。另外，心動(02400)創新高，收市升15.5%；新東方在綫(01797)再創新高，收市升4.9%；家鄉互動(03798)也尋頂，收市升9.6%；中軟國際(00354)升6.6%；赤子城(09911)急彈16%；金蝶(00268)升4%；金山軟件(03888)升2.1%；中手遊(00302)升6%；網龍(00777)升5.3%。科網龍頭ATM造好，騰訊(00700)升2%，報400元，創三周收市新高；阿里(09988)升0.8%；美團(03690)升2.2%。硬件股方面，瑞銀引述小米(01810)管理層表示，中國工廠將於下周一重開，小米升1.4%；華虹(01347)升6.1%；中芯(00981)再創多年高位，收市升2.3%；瑞聲(02018)升1.9%。

航空股：花旗指內地航空股估值吸引，料下跌空間有限，航空股續彈，東航(00670)升7.8%；南航(01055)彈7.1%；國航(00753)彈7%。另外，國泰(00293)升4.1%；首都機場(00694)升2.7%。

醫藥股：內地新型肺炎疫情持續，藥股仍當旺。歌禮製藥(01672)與華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院開展科研合作，為新冠狀病毒藥物展開臨床研究，股價升8.9%；中國中藥(00570)升7.7%；同仁堂科技(01666)急升7.5%；藥明康德(02359)創新高，收市飆7.5%；藥明生物(02269)升2.9%；白雲山(00874)升4.6%；平安好醫生(01833)升4.4%；藍籌中生製藥(01177)及石藥(01093)分別升1.3%和1%。

本地零售股：本港市民四出搜購消毒用品及糧食和紙巾等基本生活用品，多隻相關落鑊，日本城母企國際家居零售(01373)飆7.5%；759阿信屋母企CEC國際(00759)升5.3%；本土網購龍頭香港電視(01137)升8.8%；日清食品(01475)升3.1%，集團母企公布，首三季中國業務經營溢利按年增加26.41%。另外，昨日傳超市廁紙缺貨，維達(03331)指內地工廠沒有停工計劃，會確保市場有足夠供應，股價創上市新高後回，收市無起跌。

快遞股：國務院常務會議稱，自1月1日起，對運輸防控重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅，持有速遞公司中外運敦豪(港譯中外運DHL)的中國外運(00598)飆8.7%；圓通速遞(國際)(06123)飆27.3%。A股圓通速遞(600233.SH)漲停收市；順豐控股(002352.SZ)則急升7.7%。

焦點股份

康哲藥業(00867)：遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，股價應聲大插，一度低見9.35元，大跌10.1%，之後突然停牌，停牌前造10.2元，跌1.9%，成交金額1.9億元。

松齡護老集團(01989)：獲「舖王」鄧成波及兒子鄧耀昇以總代價7.73億元購入已發行股本約52%。交易觸發全購，每股現金要約價1.647元，較前收市溢價約1.06倍。股價飆升96.3%，成交額2.04億元。

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