即巿股評 港股直擊

昨日(2月5日)全國新增新型冠狀病毒確診病例3694宗，較對上一日的3887宗減少193宗，是一個多星期的首次，若真的出現見頂回落趨勢，市場風險胃納可以好快恢復。中午消息，國務院決定下周五對5850億美國貨關稅減半，刺激下午升幅擴大至超過八百點，升穿由1月20日高位29174點跌至2月3日的26145，回升0.382倍的反彈阻力27300點，50天線(27551點)附近爭持，未補回的下跌裂口頂27774阻力料更大。

武肺發展至今，以最近一個星期可謂進入高峰，不少券商發表報告評估疫情對上市公司盈利前景影響。利用EJFQ精明選股，今明兩年較一個星期前遭到分析員下調盈利預測的股份有174隻，藍籌股以金沙中國(01928)的下調幅度最大；中移動(00941)、滙控(00005)、平保(02318)、中海油(00883)、工行(01398)、中行(03988)、交行(03328)，中海外(00688)及碧桂園(02007)亦遭到輕微調低盈利預測。其他股份方面，以百威亞太(01876)及國泰(00293)的下調幅度最大。以行業來看，金融、內房、交通運輸及鐵路基建佔較多。

相反，較一個星期前獲得分析員調高盈利預測的股份就只有17隻，較大市值包括:小米(01810)、康師傅(00322)、中國飛鶴(06186)、港燈(02638)及海爾電器(01169)。

天能分拆在望 加快布局鋰電池

今早在公仔箱介紹北水可買的天能動力(00819)，新能源產業高速發展是大勢，當中以鋰電池的重要性尤其明顯，主要是重量較輕、壽命較長以及近年成本降低，故對於內地主要從事鉛酸電池產銷的龍頭天能動力，表面上似較輸蝕，但其實公司一直布局鋰電池業務，公司獲准分拆在A股科創板上市的天能電池，就是主力轉型至鋰電池，公司早前宣布與法國的帥福得電池(Saft Batteries)成立合資公司，專注於技術開發、製銷可靠度強的鋰離子電池，這次合作是推動公司轉型升級的重要一步。

天能動力截至去年6月底止中期業績，純利有5.64億元人民幣，按年增長一成。由於鉛價在去年下半年下跌約15％，料有利製造業務的毛利率。公司預期，電動自行車產業步入起步階段，未來五至十年將迎來黃金發展期。

天能動力往績市盈率只有4.2倍，盈利有望維持平穩增長，預測市盈率只有3.6倍，較歷史中位數低1.4個標準差，市賬率及市銷率亦較中位數明顯為低，估值非常吸引。預測股息率有9厘，公司的負債比率相當低，股本回報率(ROE)過去三個年度都高於20%。

股價之前受分拆獲批消息刺激，1月中升至6.5元樓上回落整固，今早介紹時股價約5.42元，其後最高升至5.78元，回吐可作中線投資，上望6元，跌穿5.1元止蝕。

羅崇博 (杜比)