港股直擊 即巿股評

美股強勁，隔晚連續第三個交易日上升，標指跟納指齊齊創收市新高，除咗係有消指已經有藥物對治療武漢肺炎有一定成效，亦有消息指喺研發疫苗上有重大突破，市場對疫情憂慮減退，投資情緒再轉樂觀。另一方面，侵侵又過到骨，彈劾動議被參議院否決，侵侵避過下台危機，華爾街亦為佢贈興，道指期貨繼續向上。

至於港股反彈勢頭持續，恒指高開387點，其後升幅曾縮水至242點，見過27029點半日低位，二萬七點守住，A股倒升下，港股升幅再度擴大，最多升534點，報27321點。恒指中午報收27312點，升525點；國指則升217點，報收10711點。

重磅藍籌股終全線上升，友邦(01299)半日升1.1%；大笨象(00005)則升1.6%，建行(00939)跟平保(02318)分別升2.1%及1.8%，中移動(00941)跟聯通(00762)表現強勁，半日升3.8%及3.4%。三桶油亦反彈3.4%及4.3%。騰訊(00700)始終升唔穿400元，半日升1.1%，中午報收396.8元，噚日講過400元短線阻力唔細，暫時唔係咁易突破。至於其他科網股都有唔錯表現，只有阿里(09988)升得0.5%，今日算升得少，其他科網股閒閒地升1%以上，而有大行唱好嘅微盟(02013)，半日爆升17.3%。

醫藥股仍然當炒，不過阿Man都係傾向揀大隻佬，雖然有關新冠狀病毒疫苗及治療藥物消息滿天飛，大家要明白研發疫苗需時，對相關疫苗研發藥企嘅盈利唔會即時有貢獻，都係搵個炒作藉口。而重磅醫藥股就預咗中長線投資，高追唔過，低吸有得諗。

對於呢兩日港股反彈，唔少缸邊友都心大心細，對於追貨與否甚為矛盾，阿Man估計反彈大約去到50日線左右，即係27550點就差唔多，即係現價計仲有200點水位，其後大市或隨住疫情發展上落，26500點係一個好友力守嘅位，即係炒住1000點上落先，咪睇位決定撈唔撈貨短炒。至於個市上唔上倒去挑戰27500水平，就要睇27000點可唔可以企定定。另外要揀股嚟短炒或長線投資，都係揀新經濟股、科網股優先，內需股亦有得諗，皆因內需始終係阿爺重點狂谷，乜嘢消費慳得就慳嘅時候，日常必需品無得慳，再加埋呢期留家消費嘅概念，食品股可以睇高一線。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)