港股直擊 即巿股評

傳醫治新型肺炎藥物有突破，加上美國經濟數據理想，美股連升三日，加上A股今早續彈，港股亦延續強勢，今早再飆逾五百點，重上10天線(現處27125點)及100天線(現處27106)。

隔晚美股再急升，推動恒指裂口高開387點，報27174，開市已重上十天線及100天線，早段升幅曾縮至242點，低見27029，但兩萬七附近有買盤吸納，大市重拾動力，升幅更擴至534點，高見27321，創逾一周高位，中午挨近高位收市。恒指半日收報27312點，急升525點或1.96%；國指收造10711，升217點或2.07%，大市成交額673.38億。

上證指數半日收報2845點，升27點或0.99%；深成指收報10505點，漲199點或1.94%。

藍籌股全線上揚，友邦(01299)半日升1.1%；滙控(00005)走高1.6%；建行(00939)升2.1%；平保(02318)走高1.8%；中移動(00941)升3.4%；中信股份(00267)罕有成為升幅最大藍籌，中午揚5.2%。

焦點板塊

二線科網股熱炒：獲大摩唱好的微盟(02013)，半日爆升17.3%；心動(02400)大升17%；新東方在綫(01797)再創新高，中午急揚8.6%；映客(03700)抽升8.7%；家鄉互動(03798)急揚7.6%；中軟國際(00354)急升6.6%；赤子城(09911)彈升6.4%；擎天(01297)揚5.5%；金蝶(00268)抽升5.4%；龍頭騰訊(00700)升1.2%；阿里(09988)升0.6%；美團(03690)漲1.3%；小米(01810)升2%。

航空股：花旗指內地航空股估值吸引，料下跌空間有限，航空股今早表現突出，東航(00670)揚4.6%；南航(01055)彈升4.1%；國航(00753)漲3.3%；國泰(00293)走高2.8%；連帶首都機場(00694)也升1.5%；中航信息(00696)微漲0.2%。

藥股：內地新型肺炎疫情持續，藥股仍當旺。歌禮製藥(01672)與華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院開展科研合作，為新冠狀病毒藥物展開臨床研究，中午大升11.6%；中國中藥(00570)抽高9.8%；同仁堂科技(01666)急升7.7%；藥明康德(02359)抽高6.9%；藥明生物(02269)升3.3%；白雲山(00874)揚5.8%；平安好醫生(01833)升4.9%；藍籌中生(01177)及石藥(01093)半日分別升1.6%和1.3%。

焦點股份

康哲藥業(00867)：遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，股價應聲大插，一度低見9.35元，大跌10.1%，之後突然停牌，停牌前造10.2元，跌1.9%，成交金額1.9億元。

維達(03331)：昨日傳超市廁紙缺貨，市民瘋搶廁紙，股價一度高見21.6元，飆8%，創上市新高，半日收造20.55元，仍升2.8%，成交金額8370萬元。