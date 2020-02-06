即巿股評 港股直擊

第七日home office，噚晚喺自上個星期三(應該係初五)開始，至今第二次同我家老爺落家做採購(唔係懶得落街，原因只得一個，就係慳口罩)。還記得上個星期落街市，超市糧油罐頭都係被人掃清，噚晚都係一樣，但就連公仔麵個架都可以被人掃到吉晒(怪不得日清(01465)呢期咁紅)，廁紙(應該係任何紙巾或者係廁紙)都全清，跟手仲開始見到有人掃衛生巾，呢個我都真係諗唔明，唔通旦凡件貨嘅包裝上寫住：抗菌99.9%嘅嘢就要買？需知道衛生巾同輪證一樣，都係有到期日架！

依家9點6分，恒指未正式開市，但今朝起身開電視見到日經再彈逾300點，可能同噚晚美股又造好、創新高有關。噚日揀隻恒指牛(51822)，仲要下晝喺FB特登加多一個post話見恒指下半場升幅愈嚟愈窄，叫大家做定心理準備，結果噚日全日收市升110點，(51822)就收報$0.041，對比噚日計落嘅平均買入價$0.0445爭啲，噚日朝早做到day trade固然係好，但無做到而打算博今日恒指彈升嘅話，按目前日經同噚晚美股條路計，應該都唔會太差。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，牛證區終於見到有五層新增街貨層，牛證最貼價位置已上移至26600至26699點，但呢五層街貨層所儲落嚟嘅街貨唔多，可能係見噚日個市高開低走，所以資金都唔敢太過進取。

至於熊證都有七層新增街貨層，最貼價嘅落到去27100至27199點，唔係因為熊證新增街貨層多於牛證，而令熊證街貨計上嚟係多過牛證，而事實係最貼價嘅嗰層熊證都已經儲咗573張期指喺度。或者大家都估恒指暫時未有氣力上闖100天線關口掛。

新街貨層出現，又係時侯計計新嘅牛熊街貨中間位，(26699+27100)/2=26899.5點。抬頭望望電視，已經9點21分，恒指開市報27174點，升387點，(51822)好彩有位走；同時開報呢個點數即係話你知，恒指依家踩咗入熊證第一層街貨街27100至27199點，頭見講過話呢層有相當於573張期指嘛，第二層27200至27299點都有成426張期指架；又即係再話你知恒指係有力升穿條100天線(27105點)，送多條條10天線(27112點)比你又點話。只係5分鐘圖上見到SlowSTC(14,3)拉到嚴重超買位，咁啦，揸咗好倉過夜嘅，陣間不如收割咗先，之後再想追多浸嘅，都等5分鐘圖SlowSTC(14,3)冷靜返先再考慮入市啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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