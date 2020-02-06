港股直擊 即巿股評

傳新型肺炎藥物有突破，加上美國經濟數據理想，市場情緒轉趨樂觀，美股連升三日，標指及納指再創新高，港股三日彈474點後，ADR預計港股有望高開逾兩百點，重返兩萬七關。

美國ISM非製造業指數高預期，及新型肺炎有望醫治沖喜，隔晚道指最多曾漲501點，一度高見29308點，收市仍升483點，造29290；納指則高見9574點，升幅達到1.1%，收市只漲0.43%，報9508點；標指收升37點，收3334，最高曾見3337，創紀錄最高。

醫療保險股UnitedHealth和IBM領漲，股價分別攀高5.3%和4.84%；油價反彈，埃克森美孚股價彈升4.6%；波音亦漲3.7%；Tesla中國製造的Model 3電動車要延遲交貨，股價連升六日後，收市急挫逾17%。

美國供應管理協會(ISM)1月非製造業指數為55.5，市場預期為55，亦是去年8月以來最高。期內，新訂單指數上升至56.2；就業指數下跌至53.1。

憧憬新型肺炎有望解決，加上油組有望進一步減產，布蘭特期油每桶漲至55.28美元，收市升2.5%；紐約期油同樣抽高2.3%，收報50.75美元。

金價周二跌至近4個月低位後，周三獲投資者趁低吸納，紐約期金升0.5%，每盎斯收報1562.8美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍向好。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.42元，較本港收市升0.62元；騰訊(00700)ADR收報394.7元，升2.5元；阿里巴巴(09988)ADR收報213.71元，跌1.89元；國壽(02628)ADR收報19.28元，升0.2元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報12.31元，升0.31元；中石油(00857)ADR收報3.45元，升0.04元；中石化(00386)ADR收報4.18元，升0.06元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.86元，升1.16元；聯通(00762)ADR收報6.61，升0.07元；中電信(00728)ADR收報3.06元，微升0.03元。

ADR港股比例指數報27002，較周三恒指收市高215點或0.8%。

焦點股份

松齡護老(01989)：「舖王」鄧成波及其兒子鄧耀昇，以總代價7.73億元，向松齡護老控股股東Pine Active Care購入約4.69億股，相當於該公司已發行股本約52%。每股現金要約價1.647元，較今日該公司收市價0.8元，溢價約1.06倍。

萬科企業(02202)：1月合同銷售金額549.1億元人民幣，按年增長12.34%；實現合同銷售面積333.5萬平方米，上升4.97%。

融創中國(01918)：1月實現合同銷售金額約186.3億元人民幣，按年減少22.25%；合同銷售面積約135.8萬平方米，下跌14.7%；合同銷售均價約每平方米13720元人民幣。

富力地產(02777)：1月權益合約銷售總額約61.8億元人民幣，按年下跌10.3%。

思考樂教育(01769)：發盈喜，料去年持續經營業務純利增逾60%，因輔導課時總數增加，令收益增加，以及營運表現有所改善。