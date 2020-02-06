即巿股評 港股直擊

新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)確診個案不斷增加，由於各地經濟活動大減，環球能源需求轉弱的憂慮持續困擾油市。紐約期油周二(4日)失守每桶50美元關，收報49.61美元，是2019年1月7日以來收市新低；昨天亞洲時段則見反彈，在50美元水平徘徊。

紐約油價自本年1月8日高見65.65美元後反覆回落，迄今連挫5星期，累計下滑超過兩成四，技術上「牛去熊來」。紐油再次插穿前次大型跌浪黃金比率23.6%的支持(約50.51美元)，有可能下試2018年12月24日低位42.36美元。

油價於短短18個交易日便「見熊」，除了反映投資者所預期的經濟衝擊（詳見2020年2月1日本欄）外，油市供應過剩的影響也舉足輕重。與以往不同，本輪油價急跌主要是中國這個全球最大原油入口國需求銳降。根據彭博估計，疫情未能受控期間，將拖累內地每日原油消耗量減少280萬桶左右，即相當於總消耗量約20%，等同英國及意大利兩國的消耗量總和。

石油出口國組織(OPEC)近期貫徹履行減產協議，成員國1月產量已削至2009年6月（當時因應金融海嘯所採取規模最大的減產行動）後最低的每日2835萬桶。當油組、俄羅斯與其他盟友(OPEC+)正在考慮緊急減產來穩住油市，細節尚未敲定之際，武漢肺炎已蔓延全球。

英國石油(BP)財務總裁吉爾瓦里(Brian Gilvary)日前指出，疫情會令全球2020年整年平均計算原油每日消耗量下降30萬至50萬桶。換句話說，即使OPEC+一如傳聞般宣布每日額外削產50萬桶，只能勉強抵消疫情擴散導致需求驟減的影響，並不足以刺激油價跌勢逆轉。事實上，據彭博綜合券商最新預測，第四季紐約期油價格將維持每桶50美元以下。

油價年內或持續低企，對投資者來說，另一個關注點相信是與美國貨幣政策「風向」的關係。附【圖】所見，過去20年來紐約油價與美國消費物價指數(CPI)關係密切，兩者關連系數高達0.69，往績顯示，每當油價按年表現由升轉跌，美國通脹皆掉頭向下，反之亦然。

鑑於2019年基數偏高，紐約期油上月按年挫4.2%(2月份迄今更大挫12.3%)，已扭轉前兩個月的漲勢，如果油價年內真的受制50美元水平，今年餘下月份將繼續錄得按年跌幅，可預估美國通脹會因而顯著降溫。值得留意的是，50美元只屬較保守假設，考慮到目前環球經濟增長動力再現疲態，石油需求下滑速度恐出乎意料，投資者應加倍留神。

美國通脹壓力預期大減，變相為聯儲局提供更多空間採取寬鬆政策，藉此刺激經濟，雖然現階段局方未必會急於下調利率，但低息環境勢保持一段長時間，相信可為美股加添柴火。這某程度也解釋了何以美市各主要指數無視新型肺炎疫情及經濟放緩等威脅，延續尋頂之旅。

信報投資研究部

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