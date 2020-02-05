港股直擊 即巿股評

港股連升第三個交易日，恒指高開193點，甫開短暫倒跌後回升，最多升250點，高見26926點，午後復倒跌34點，低見26641，尾市回穩，最終收報26786點，升110點或0.42%。

北水淨流入68.16億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股熱炒，騰訊(00700)有10.27億元淨入；小米(01810)有6.12億元淨入；美團(03690)有1.36億元淨入；中芯(00981)有4.43億元淨入；舜宇(02382)有6337萬元淨入。相反，中興(00763)有7884萬元淨走。

北水吸重磅內銀，建行(00939)有14.57億元淨入；工行(01398)有4.81億元淨入；中行(03988)有4.02億元淨入。

其他淨流入較高股份有：醫藥股石藥(01093)有3.02億元淨入；融創(01918)有7861萬元淨入；比亞迪(01211)有8230萬元淨入；新東方在線(01797)有4966萬元淨入。

安踏(02020)有7072萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、中芯、小米、美團、工行、安踏、中行、石藥及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、美團、小米、比亞迪、舜宇、石藥、中興、新東方在及融創。