港股直擊 即巿股評

隔晚美股急升逾四百點，納指更創新高，周初重創後的A股亦連彈兩日，港股延續升勢，收市再漲逾百點，恒指三日累彈474點或1.8%，惟未能收復兩萬七，內地新型肺炎疫情仍主導後市。

恒指高開193點，報26869，開市後短暫倒跌後回升，最多升250點，高見26926點，午後大市再度回落，跌穿朝早低位，最多跌34點，低見26641，但低位再次有買盤承接，大市再次止跌回升，最終全日升過百點收市。恒指收報26786點，升110點或0.42%；國指收造10493，升58點或0.56%，大市成交額1337.81億。

整體大市上升比率55%，下跌比例45%。

即月期指跌36點或0.13%，報26740，低水47點，成交17.25萬張。

藍籌股普遍造好。友邦(01299)被大和降目標價，收市仍微升0.1%；滙控(00005)升0.4%；平保(02318)升0.7%；建行(00939)升1.2%；瑞信降濠賭股目標價，但金沙(01928)及銀娛(00027)仍彈1.2%及1.9%；騰訊(00700)高見400元後倒跌0.2%；舜宇(02382)跌2.7%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

醫藥股：藥物阿比多爾獲建議納武肺治療方案，生產商石藥(01093)收市飆4.5%，石四藥(02005)下午2時34分停牌，涉公布內幕消息，停牌前升3.4%。百濟神州(06160)彈升4.2%；基石藥業(02616)升3.8%；上藥(02607)升3.5%；復星醫藥(02196)漲3.2%；君實(01877)升2.8%；但昨日大升36%的李氏大藥廠(00950)，今日急吐13.7%。

物管股：保利物業(06049)曾創上市後新高，收市升3.7%；寶龍商業(09909)料去年盈利增逾半，收市升2.1%；碧桂園服務(06098)升3.4%；雅生活(03319)揚4.6%；佳兆業美好(02168)漲2.9%；綠城服務(02869)漲2%；永升(01995)創上市高後轉跌，收市下滑1.6%。

晶片股：再度成為市場追捧對象，中芯(00981)尾段曾見16.82元，創逾14年新高，收市飆8.5%；華虹(01347)抽升7.8%；上海復旦(01385)也升3.5%；檳傑科達(01665)升0.5%；晶片設備股ASM(00522)則揚5.5%。

本地股：逆市受壓。信置(00083)跌0.8%；領展(00823)走低0.5%；港鐵(00066)下滑0.5%；煤氣(00003)下滑0.3%；恒生(00011)降0.4%；港燈(02638)走低0.4%；六福(00590)跌1.4%；利福(01212)下滑1.1%。去年12月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值銷貨值下跌36.7%。

飲食餐飲股：弱勢未改，海底撈(06862)挫3.8%；呷哺呷哺(00520)跌1.4%；旺旺(00151)跌2.3%；百威亞太(01876)挫3.5%；潤啤(00291)跌1%；蒙牛(02319)跌0.5%。

焦點股份

比亞迪(01211)：全日飆6.9%，為升幅最大國指成分股。隔晚美國電動車股Tesla(TSLA)及蔚來(NIO)獲炒上，Tesla更連升第六日，上日更突破900美元大關。

贛鋒鋰業(01772)：隔晚Tesla炒起，連帶多隻在美國上市的鋰業股亦炒上，刺激贛鋒收市大升20.9%，贛鋒A股(002460.SZ)也升6.5%。