即巿股評 港股直擊

美股確係厲害，對於武漢肺炎疫情持續，好似當正美國百毒不侵咁嘅款，上周五急跌後，呢兩晚都反彈，道指跟標指分別升407點及48點，納指更再創收市新高。港股跟隨美股反彈，不過由於噚日下半場先行一步，期指更彈到去接近26800高水，今日反彈力水真係一般。

恒指高開220點後，曾倒跌13點，見過半日低位26662點後回升，最多升250點，見過26926點半日高位回順，半日升幅縮水。恒指中午報收26814點，升138點；國指則升84點，報收10519點。期水由高水轉炒低水，事關嚟緊陸續有重磅股公布業績，計入除淨因素，低水亦正常。

騰訊(00700)今早高開見400元，去返馬化騰減持個位附近就無以為繼，雖然半日仍錄得0.3%升幅，但睇得出短線反彈阻力喺400元，最怕呢個減持價，成為南非大股東減持後另一幅高牆，短期好難跨越得過。其他重磅股個別發展，港鐵(00066)半日跌逾1%，喺呢段人人自危嘅時間，為減低受傳染機會，唔少人都減少外出，亦盡量少搭全密封式嘅地鐵，睇嚟港鐵短期業務定有影響，呢期港鐵股價難望有好表現。

汽車股雖然集體反彈，不過阿Man對於汽車股仍有保留，始終喺內地經濟放緩下，汽車銷售未宜樂觀，呢個板塊反彈，係為持貨者打開逃生門，未有貨就咪手多多。至於醫藥股仍然做好，藥物阿比多爾獲建議納武肺治療方案，生產商石藥(01093)及石四藥(02005)，半日分別升3.6%和6.1%。醫藥股呢期係強勢板塊，有貨當然可以持有，但未有貨去高追，阿Man同樣有保留。講到尾都係新經濟股最強，美國納指都創收市新高，資金對於科網股不離不棄，如有心買貨，首選都係呢個板塊。

暫時大市喺50月線即26100點附近已見支持，超賣後反彈可以做幾軟，則視乎疫情發展如何，好老實本港嘅未完全封關嘅情況下，疫情邊有咁易控制得到，今日郵輪碼頭更對高危病毒散播郵船中門大開，嚟緊香港確診個案只會有增無減，即使大市反彈，去到27100點已經差不多，等待反彈過後再回軟，或者係吸納重磅巨無霸股AMT嘅好機會。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)