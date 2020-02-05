港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向好，納指創新高。中港股市今早續反彈，恒指反覆升250點後回順。

恒指高開220點，甫開曾倒跌13點，見26662點半日低，之後復造好，曾升250點，見26926點半日高，及後再回順，升幅曾縮至100點內。恒指中午收報26814點，升138點或0.5%，大市成交額751.88億元。

國企指數報10519點，升84點或0.8%。

A股續彈，滬指半日升1.63%；深成指升2.93%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早開報400元創逾兩周高，半日升0.3%；瑞聲(02018)彈3.7%；恒安(01044)彈2.7%；金沙中國(01928)彈2.5%。相反，旺旺(00151)今日裂口插一成創近半年低，半日跌1.2%；港鐵(00066)跌1.1%。

焦點板塊

汽車股：集體反彈，比亞迪(01211)跟外圍電動車股落鑊，半日飆10.6%；研發防病毒汽車的吉利(00175)升3.4%；華晨(01114)升4.3%；廣汽(02238)升4.4%；長汽(02333)升2.5%。

醫藥股：藥物阿比多爾獲建議納武肺治療方案，生產商石藥(01093)及石四藥(02005)，半日分別升3.6%和6.1%。另外，先健科技(01302)升4.4%；百濟神州(06160)升3.3%；啟明醫療(02500)和藥明康德(02359)升約2.7%；康希諾生物(06185)和康龍化成(03759)創新高，半日分別升2.1%和0.5%。

焦點股份

寶龍商業(09909)：股價曾升4.7%，半日升1.8%。集團盈喜，預料截至去年底止，未扣除上市費用的全年盈利按年增長不低於50%。

贛鋒鋰業(01772)：連日隨電動車股急升，今早再創上市新高，半日飆24.4%。A股(002460.SZ)飆9.97%。

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