今日 12:18
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港股直擊
龍光地產(03380)公布，1月歸屬股東權益的合約銷售額約60.9億元(人民幣‧下同)，按年增長40.1%。
期內，合約銷售面積約37.5萬平方米，增15.38%；合約銷售單價約16013元。
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