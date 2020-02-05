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瑞信發表報告，料澳門博彩業下半年「V」型復甦機會微，反而相信呈「L」型發展機會大，並降澳門博彩收入預測，同時削濠賭股盈利及目標價。

報告指出，受內地新型肺炎打擊，澳門更臨時封賭場15日，加上估計內地首季企業活動會放慢，尤其對高端客收入及財富造成沖擊，估計澳門博彩業下半年難以「V」型復甦，料呈「L」型機會較大，因此將2020及2021年博彩收入預測由原先按年升8%及11%，下調至按年跌19%和升28%。

瑞信亦指，濠賭股削盈利預測後，預期明年EBITDA為12倍，按過往重大事件，可拖低EBITDA跌至9至10倍(如2015至2016年間)，由於現時行業能見度低，現時過早撈低，建議預期EBITDA跌至10倍，投資者才開始趁低吸納，首選包括銀娛(00027)、金沙(01928)及美國上市的新濠博亞(MLCO)。

雖然面對逆境，尤其短期不確定性因素大，但銀娛有望續是賭股中最標青的股份，因渠道增長仍強勁，尤其計劃發展澳門銀河第三及第四期項目，同時亦持有橫琴地皮，加上日本項目可視為長線發展，維持「跑贏大市」評級，但按最新情況，削目標價由73元降至60元。

瑞信亦指，澳門中場升級題材未變，金沙(01928)旗下兩間高端酒店料今年將會營業，產品升級下，金沙有望擴大市佔率，故維持「跑贏大市」評級，目標價亦因最新情況，由51元削至43元。

另外，瑞信亦分別維持新濠(00200)及美高梅(02282)「跑贏大市」評級，但目標價也因應下調博彩收入預測，由原先30.6元及17.8元，下調至24.6元及13.3元。

此外，該行維持永利(01128)「中性」評級，因競爭優勢正在收窄，目標價由24.4元降至18.9元；而澳博(00880)則要觀望路氹項目上葡京開業後及上季業績表現，故將評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由11.2元降至9.6元。

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