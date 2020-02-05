港股直擊 即巿股評

第六日home office，清涼，噚晚已見到有唔少人喺九龍灣度通宵排隊買口罩，至今日彭晴個節目嘅topic仍然都係講緊口罩荒嘅問題。到底香港人做錯咗啲乜呢？

仍然都係採取「出少一次街就用少一次」去應付唔多存貨口罩策略，但係兩條友長期喺屋企，悶/吽都算，糧倉總有坐食山崩嘅一日，今晚又要出去大量採購。唔知你哋又點呢？

都係睇返個市算，對住啲自已熟悉嘅事，對比對住完全唔知幾時先完嘅武漢肺炎，前者比較有信心同安全感大啲。噚日揀咗隻恒指牛(63786)出嚟，手快當然可以一個朝早收工，但見恒指喺下半場都keep住有200至300幾點嘅升幅，相信即使喺噚日下半場收割嘅話，都有唔錯嘅收獲。

至今日恒指又再彈升，依家9點52分，恒指報26822點，升146點，日線圖上暫呈高開低走嘅「錘頭」。咁講，呢個位見「錘頭」又無乜嘢嘅，反正又唔係高位，兼且時間尚早。

過多幾分鐘，到10點正啦，恒指升幅逾200點，重返26900點以上水平。唔理個日線圖先，先睇恒指牛熊證街貨圖。今日牛熊兩邊都係無新增街貨層，所以牛熊街貨中間位同噚日計嘅一樣：(27800+26799)/2=26999.5點，按依家10點4分，恒指做緊26911點計，其實同呢個中間位只係相差88點，係一個好近嘅距離。又咁講，恒指終於爬返上去接近一個街貨中間位水平。

「話就話中間位啫，但熊證第二層街貨有過2000張期指咁重貨喎，唔係應該繼續向上打呢層重街貨咩？」呢個諗法唔係唔啱，但係實際數字上有逾2000張期指嗰一層係喺27900至27999點，同現價計嘅話點都有成千點差距。會有咩事發生恒指先會無啦啦升逾千點？武漢肺炎一夜消失？還是有其他嘢一夜消失？

如果話繼續想捕捉恒指升勢嘅話，可以，用返5分鐘圖同SlowSTC(14,3)，見超賣位時就小注落場，方法好似噚日咁，盡量day trade咗佢就算啦。恒指牛(51822)，收回價26328點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約55倍嚟講，day trade咩都夠啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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