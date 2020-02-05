港股直擊 即巿股評

吉利(00175)最新飆6%，報13.52元逾一周高，成交額4.72億元。

集團母企浙江吉利控股集團公布，將研發具病毒防範功能的「全方位健康汽車」，並由吉利先期投入3.7億元人民幣研發。

該款健康車有別於專業醫用防護車，主要針對普通消費者，不但可以隔絕外部空氣中的有害物質、快速淨化車內空氣，更能通過添加抑菌、抗菌物質等方式抑制細菌或殺菌，還擁有車內病毒防範功能及技術，減低病毒對人體的侵害。

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