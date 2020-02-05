即巿股評 港股直擊

與香港一海之隔的澳門，為防止疫情擴散，果斷出手限制內地旅客到訪，直接向居民供應口罩以外，又要求所有人乘搭巴士等公共交通工具必須配戴口罩，全體官員也是以身作則。澳門日前再多一宗（染病者為賭場員工）新型冠狀病毒病例，累計確診數目增加至10宗。澳門行政長官賀一誠馬上採取措施，宣佈澳門賭場將停業半個月。反觀，香港出現首宗病毒感染死亡病例，但林鄭「市長」在記者會上竟然克意沒戴上口罩，更表示要所有官員減少口罩使用量；但估計未來7至10天是高風險時期，這豈不是對一般不明所以的平民百姓豎立更壞的榜樣？

全港市民終日提心吊膽，四出奔波為購買口罩「自救」，醫護界更罕有地罷工要求全面封關「救港」。惟「香港市長」繼續無動於衷，猶如與市民「鬥氣」，拒絕全面封關堵塞漏洞，置廣大市民的健康福祉和性命之不顧。歸根究底，是否心裡有還在記恨「反送中」事件﹖認為「抗爭」就是政治的分離運動﹖無奈地，若當權者凡事以政治立場凌駕於人命，香港人就唯有自求多福。

股市雖然有喘定的跡象，但筆者認為對內銀股應該繼續加以警惕。由於內地疫情暫時仍沒有減弱的跡象，預料有約三分之二的經濟活動仍然停擺；據評級公司標普（S&P）的估計，中國疫情可能導致整體內銀的不良貸款率飆升兩倍至大約6.3%水平以上，即相當於增加5.6萬億元人民幣的不良貸款，及資本充足率下降3.86個百分點。一旦中國經濟首季出現嚴重收縮，對內銀業績的沖擊可以非常之大。

投資如人生，切忌立場先行，宜作好兩手準備。後市仍然有較大機會隨著疫情的消息而波動，但個別科技股明顯已率先轉強，某程度上可能反映了市場的口味。當然，也可考慮繼續持有一定的對沖，一方面可以控制風險，另方面即使後市再跌，心理上可較容易克服趁低吸納的壓力。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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