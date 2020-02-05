即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅238點。恒指收報26675點，升319點或1.21%，成交金額1358.55億元。國指收報 10435.36點，升167點或1.63%；上證收報2783點，升36點或1.34%。三項指數都向好，以國指走勢較佳。

恒指呈2連陽走勢，若配合早前走勢一併參考，則譜成近「早晨之星」的形態，料26150水平有初步支持。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善。全日上升股份1169隻，下跌 565隻，整體市況偏好。

鴻興印刷(00450)發盈喜，料截至2019年底年度的未經審核賬目將轉虧為盈約6400萬，對比去年錄得淨虧損7200萬元。預期轉虧為盈主要由於毛利率的改善，原因是(a)紙張市場價格經過2018年大幅上漲之後，經歷下行壓力和相對溫和的調整;(b)有利的匯率變動使經營成本下降;及(c)有效地控制人工成本。該等因素同時加上訂單組合的優化得以提升價值、審慎的倉儲策略以及通過自動化和重新規劃生產流程以提高效率等均促使業績轉虧為盈。

半新股寶龍商業管理(09909)發盈喜，料截至2019年底年度的未經審核股東應佔之溢利(未扣除上市費用)預期錄得大幅增加，較2018年度增長不低於50%，原因包括1）集團於近幾年於長三角已開業的項目現已逐步進入成熟期帶來顯著的業績增長；及2)於2019年，集團新增在管項目數量及項目管理合約面積顯著增加，項目籌備階段管理服務收入預期增長。

美國12月工廠訂單上升1.8%，創近一年半以來最大升幅，高過市場預期。期內運輸設備訂單上升7.9%，同樣是一年半以來最大升幅，戰機及零部件訂單急升近1.7倍，抵銷民用飛機及零部件訂單下跌74.7%的影響。機器訂單就下跌1%。至於扣除飛機的非國防資本材訂單下跌0.8%，反映企業開支仍然疲弱。

美股三大指數向好，夜期及ADR向好，料恆指可高開，但若未能成功上破1月31日高位26818.84點，指數或會調頭回軟。另，財新中國將於 9:45 公布1月服務業及綜合PMI，料添變數。

個股

海通證券(06837)的主要業務為從事證券和期貨合同交易與經紀業務、自營買賣、承銷、資產管理、孖展及其他融資、直投業務、融資租賃業務、銀行業務、公司金融業務、個人金融業務、資金管理業務以及提供投資顧問及諮詢服務。

集團早前發出喜，料2019年股東應佔淨利潤與上年同期相比，將增加80%到86%。股東應佔扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將增加87%到93%。業績改善原因為傳統經紀、投資銀行、資產管理等業務都有所改善。

集團近日走勢向淡，近日股價在金融科技系統出現搏反彈信號。股份上日收報7.87元，市盈率15.255倍，周息率2.165%。

岑智勇 獨立股評人