港股直擊 即巿股評

美股連續第二日全線上升，中國連續兩日透過逆回購，向市場投放合共1.7萬億元人民幣資金，緩和新型肺炎疫情對金融市場的影響。港股兩日反彈363點後，今早或挑戰二萬七附近阻力，不過內地疫情仍然嚴峻，A股表現仍可能較波動。

隔晚道指最多升505點，收報28807點，升407點或1.44%；納指創出9485點的紀錄新高，收報9467點，是收市新高，升194點或2.1%；標普500指數收報3297點，升48點或1.5%。Google母公司Alphabet去年第四季網上廣告收入欠佳，經營溢利只有93億美元， 低於市場預期的99億美元，Alphabet股價跌2.6%。

美國蓋洛普最新民調顯示，總統特朗普的支持率創下上任以來新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍造好。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.75元，較本港收市高0.15元；騰訊(00700)ADR收報396.83元，高3.83元；國壽(02628)ADR收報19.12元，高0.12元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.84元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報3.41元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.1元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.58元，高0.78元；聯通(00762)ADR收報6.6元，高0.05元；中電信(00728)ADR收報3.06元，高0.04元。

ADR港股比例指數報26859，較周二恒指收市高184點或0.69%。夜市期指收報26919點，升143點，高水243點。恒指收報26675點，升319點或1.2%，兩日累彈363點或1.4%。

中國截至2月4日24時新增新型冠狀病毒感染肺炎病例3887例。中國累計新型冠狀病毒感染肺炎病例24324例。

本港新增3宗新型肺炎確診個案，令累積個案增至18宗。衛生防護中心表示，接連出現本地感染個案, 反映社區有隱形傳播鏈，不排除未來有大規模傳播，未來14日是關鍵。

焦點板塊

內房股：穆迪投資者服務發表報告指，內地新型冠狀病毒疫情，將會削弱內地房地產商在第一季度的樓宇銷售及現金流，不過大部分已獲得評級的內房商，在湖北省及武漢市都沒有重大的業務比重。穆迪又指，預期疫情的影響持續三至六個月，部分流動性較差、有較高再融資需要的地產商，在債務空間方面，將會受到較多限制。

本地零售股：政府統計處公布，本港去年十二月份的零售業總銷貨值362億元，按年下跌19.4%，是連續第十一個月錄得按年跌幅，但跌幅較去年11月收窄4.3個百分點。總結去年全年，本港零售銷貨值4312億元，按年下跌11.1%。上月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值銷貨值下跌36.7%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：隔晚阿里巴巴美股(BABA)急升4.6%報222.88美元，今早料跟隨造好的機會較大。

寶龍商業(09909)：預期去年未扣除上市費用的盈利，將會大幅增加，增幅不少於五成。

信利國際(00732)：公布1月綜合營業淨額約13.07億元，按年減少一成七。

特步國際(01368)：截至去年12月底止季度，零售銷售按年增長超過兩成，同店銷售有低雙位數增長。