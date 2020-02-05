即巿股評 港股直擊

內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍處於「發病期」，周一才復市的滬深A股一如市場所料「追跌」，A股三大指數上證綜指、深證成指、滬深300指數分別急挫7.72%、8.44%、7.88%；不過，三項指數昨天已超賣反彈1.33%、3.16%、2.63%。

港股則可能由於前天本欄提到的在農曆新年長假期前後幾個交易日已跌至超級oversold，恒指當日已擺脫A股暴跌的拖累，並且在主板錄得1366億元的去年5月6日以來最大成交額中微升44點收市。承接隔晚美股回穩，周二恒指以26491點開市後反覆上升，午市曾造26730點的全日高位，收報26675，升319點或1.21%。

周二港股主板成交額高達1358億元，連續兩日創近9個月的最大成交。更值得注意的是，EJFQ圖表顯示，昨天在收市前的最後5分鐘，大市成交多達94億元，成為全日最高成交時段。本欄猜測，或一定程度反映短線「挾淡倉」，理據是周一大市沽空比率顯著升至16.2%，雖然稍低於大年廿九（1月23日）的16.3%，但同樣是去年11月21日以來的最高沽空比率。

2月3日的「搏拳實錄」提到，由於對疫情可望受控的主觀期盼，加上恒指的超級oversold，老徐已於上周五（1月31日）在夜期以26015點買入即月期指，實行心口孭個勇字博反彈。昨天即月期指收報26777點，老徐這一鋪已贏取相當不俗的賬面利潤。

然而，經歷武漢肺炎衝擊的恒指，技術走勢已嚴重破壞，例如10天線早於上月29日跌穿20天線，發出指數短線見頂的可靠訊號（本欄多次講過10天線與20天線「走勢關係」）；而中線「死亡交叉」（10天線跌穿50天線）已於昨天出現。此外，短線市寬亦於1月21日失守50%的強弱分界。

當然，前天本欄亦講到：EJFQ系統顯示，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，過去三日由7.9%，暴升至31.3%水平，即是大市沽壓「膨脹」了近3倍；同期間，反映強勢股買盤的強勢股指數，則由39.1%急跌至16.6%，代表大市全完由賣家主導，甚至不排除有少數跟風淡倉。而弱勢股指數周一再升6.9個百分點，至38.3%的過去5個月高位；強勢股指數則再跌3.1個百分點，至13.5%水平，再配合上文提及的沽空比率變動，換言之，大市及恒指超級oversold仍未改變。

問題是沒法預知大超賣反彈又或者「挾淡倉」會持續到幾時，為了保護手上期指長倉的利潤，老徐的短線攻防戰術是考慮在27000點或27200點行使價進行short call。原因是EJFQ圖表顯示，以1個標準差計算的TrendWatch上升通道底部目前約為27150點，估計恒指在相關水平附近應會遇到初步阻力。

老徐