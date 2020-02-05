即巿股評 港股直擊

1月14日文章標題《今日減倉了》，實際上29000點樓上順利帶領會員逃頂。

之後1月21日文章《撤退之後》講到「重要的周期低點要到2月中，到時機成熟了，再來度時看勢要不要進場，撤出之後，首先要做的，是歡度佳節！」

確實我們逃離了市場頂部，但之後的發展，不幸的是出現了冠狀肺炎的疫情，這讓我們實在高興不起來，卻又無能為力，只能夠每天祝願早日抗疫成功，大家加油！

無論如何，我相信一定可以走出困難。並從中吸取教訓。

要不斷進步，就要為自己設計一個閉環的反饋機制，也就是MTA講的實戰和驗證。

看錯市場是很正常的，虧損也不要過度自責，但一定要從中吸取經驗，不斷改進交易系統。

如果老是選擇性忘記講錯的，就會變成不負責任的股評，不進反退。

為甚麼在1月初能夠大膽逃頂呢？原來在19年8月初出版的月報分析報告中公佈過這樣一張圖：

當時標明了三個日期，一個是19年7月22日，8月26日，還有就是2020年的1月6日。

大家可以自己打開恒生指數圖表，看看這幾個日期前後發生甚麼事情，不要偷懶。

顯而易見的是，7月22日見反彈頂部其後展開跌浪，8月26日當日大陽見底其後展開升浪，20年1月6日，大家記憶猶新就不用多講了。

從周期理論的幾個規律都印證了其重要性，而實戰中又印證了其有效性。

反饋機制驗證之下讓未來我們就可以吸取成功經驗舉一反三，為我們趨吉避凶！

那麽接下來要注意哪個重要時間呢？

經過測算應當是3，4月之間，先賣個關子，不是不報只是時間未到。

届時再與各位繼續探討！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。