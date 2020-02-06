即巿股評 港股直擊 國際財經

港股昨天再漲319點，收報26675點，2月開局連續兩天反彈。踏入2月份，若不是內地新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，市場焦點應該集中於歐洲，事關1月底英國正式脫歐，結束與歐盟的47年關係後何去何從，備受注視。

英國雖然已脫歐，但兩者的經貿怎樣處理，仍存在很多變數。首相約翰遜周一發言隱隱透出「英國優先」味道，可見他擺強硬姿態獲得選民授權，「安內」大勝一仗，遂採相同策略「攘外」，能否奏效或要數個月後才知曉。

英國股滙對正式脫歐反應不大，因事件拖拖拉拉超過3年，投資者清楚知道1月31日只是「紀念日」，更棘手的談判(不單與歐盟，還有美國、中國、日本，以至其他貿易夥伴)接踵而來，要於今年的過渡期內達成有利英國的協議，任務艱巨。

然而，在不明朗因素充斥下，英國經濟數據帶來好消息。最新的1月製造業採購經理指數(PMI)剛剛落在50的盛衰線上，既比預測的49.8為高，更較12月的47.5明顯改善，並結束了2019年4月以來的下行趨勢。此外，該國第三季GDP成功重拾增長，避過技術性衰退，若下周二(11日)公布的上季GDP繼續理想，必具沖喜作用。

製造業好轉印證英倫銀行上次維持指標利率於0.75厘的決定正確。脫歐無疑對英國經濟影響深遠，惟現在要判斷好壞，實屬言之尚早。在中短期內，經濟則受到貨幣及財政政策左右，以目前英國的「條件」，單單減息一招，就比實施負利率的歐羅區多出不少籌碼，可藉「放水」刺激經濟。當然，大不列顛央媽實力如何，還要看新任行長貝利的手腕。

對英國經濟而言，關鍵是國際金融中心地位會否動搖。「紐倫港」分別是美國、歐洲、亞洲的金融中心，若干跨國機構已表明因脫歐考慮把總部由倫敦外遷或分散至其他城市，實質行動卻嘆慢板，原因之一自然是觀望脫歐進程有否變數，更重要的應該是在歐洲找到合適替代城市殊不容易，畢竟倫敦金融基建相當完善，企業遷移區域總部花費龐大，若保留現狀成本可控，又何必急於「另起爐灶」。換句話說，由於金融始終是英國支柱產業，如果國際金融中心地位力保不失，整體經濟前景未宜看淡。

在約翰遜周一發言後，市場憂慮英國與歐盟磋商再生波折，英鎊兌美元大挫1%，昨天亞洲時段依然偏軟。附【右圖】所見，經歷了逾3年兜兜轉轉，鎊滙早已測試出最佳及最壞情況的高低位，就算再傳不利消息，估計難以令英鎊顯著貶值，短期料在1.30至1.35美元上落。

股市方面，富時100指數自2016年脫歐公投後迅即觸底大幅反彈，並且攀上另一區間，股市作為經濟領先指標，足以反映投資者對英國前景傾向樂觀。當前新型肺炎疫情影響屬環球性，富時100指數也只是調整，長期升勢未見失守，中短線不宜單單因為落實脫歐而轉為睇淡。

信報投資研究部

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