重要通告 港股直擊 香港財經

國泰航空(00293)宣布，鑑於新型冠狀病毒爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，國泰航空及其全資附屬公司國泰港龍航空將逐步減少約90%往返中國內地的航班。

國泰表示，未來兩個月間亦將視乎市場情況及其他因素而大幅減少網絡的其他航班。

該公司稱，此舉將影響國泰航空整個航空網絡的班次，預計對國泰航空及國泰港龍航空網絡的總體影響，將令其可運載量減少30%。

國泰強調，減少航班純屬臨時措施，因應目前商業及營運的實際情況及對短期需求的預測而作出。