港股直擊 即巿股評

人行連續兩日大力逆回購放水，加上A股上日急跌後喘穩，隔晚美股亦反彈，港股昨日回升後，今日再升319點，成交有1358.6億元。

北水流入加快，由昨日5.2億元，增加至今日30.48億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為今日最多北水淨入個股，全日有12.15億元淨買；工行(01398)亦有1.85億元淨入。

科技股美團(03690)全日也有4.88億元淨買；騰訊(00700)則有4.08億元淨入；小米(01810)有3.26億元淨流入；中芯(00981)有7730萬元淨買；今日急升13.6%的新東方在線(01797)，全日有6320萬元北水淨入；中興(00763)則有1048萬元淨買；但金山軟件(03888)卻有1.38億元淨沽。

另外，融創(01918)全日有8334萬元內地資金買入；廣汽(02238)則有3501萬元淨入。

不過，吉利(00175)上日有錄6.91億元淨沽後，今日再有4.55億元淨出，兩日累計合共11.46億元，連續兩日成為北水淨走最多個股；中生製藥(01177)也有1.13億元淨流走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、美團、融創、中芯、工行、吉利、金山軟件、小米及廣汽。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、新東方在線、融創、小米、中芯、建行、中生製藥、中興及金山軟件。