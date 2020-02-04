港股直擊 即巿股評

人行兩日放水1.7萬億元人民幣，A股鼠年第二個交易日反彈，帶動港股升逾300點，科技、醫藥和內需板塊獲資金追捧。

恒指高開134點，報26491點屬全日低，上午最多升371點，之後傳出本港出現確診新型肺炎患者首個死亡案例，升勢曾回落，中午升304點。午後隨A股反覆走高，恒指突破上午高位，最多升373點，見26730點全日高。恒指收報26675點，升319點或1.2%，兩日累彈363點或1.4%。大市今日上升股份比例為69%，下跌股份比例31%。

國企指數報10435點，升167點或1.6%。

大市成交額1358.55億元。

即月期指尾升進一步造好，收市升577點或2.2%，報26777，高水101點。

A股喘穩，滬指昨日急瀉7.7%創4年半最傷，今日收市彈1.34%；深成指急彈3.17%。人民銀行今日進行5000億元人民幣逆回購操作，淨投放4000億元人民幣，為1月15日以來單日最大。春節後兩日投放流動性累計1.7萬億元人民幣，人行表示措施充分顯示穩定市場預期和提振市場信心的決心。

美國道指期貨最新升289點，報28650。

藍籌金融股造好，友邦(01299)升1%；平保(02318)升2.1%；建行(00939)升1.2%。另外，華潤置地(01109)升3.4%。相反，電能(00006)跌1.2%；中電(00002)跌0.2%。

焦點板塊

科網及新經濟股：三大龍頭向好，騰訊(00700)升3.4%，獨力推高大市104點；阿里(09988)飆升4%；美團(03690)升1.5%。另外，金山軟件(03888)昨日獲高盛升目標價，股價飆升11.4%；IGG(00799)升5.1%。內地鼓勵在線教學確保學生「停課不停學」，線上教育股新東方在綫(01797)創新高，收市升13.6%；網龍(00777)創近九個月高，收市升17.2%。線上醫療股阿里健康(00241)飆7.3%；平安好醫生(01833)升2.2%。另外，線上消費股同程藝龍(00780)和貓眼娛樂(01896)分別彈2.8%和3.4%。

手機及5G概念股：歐盟表示不會禁用華為公司5G設備，5G概念股受追捧，長飛光纖(06869)飆10.3%；中興(00763)升4.1%；京信通信(02342)升1%；鐵塔(00788)升4.8%。手機股方面，小米(01810)升4.3%；舜宇(02382)彈升4.8%；高偉電子(01415)升6.1%；通達(00698)升4.7%；鴻海集團預計下周一重啟中國各地設施，富智康(02038)升5.2%；鴻騰(06088)升1.7%。

內需消費股：今日亦反彈，蒙牛(02319)彈升4.6%；海底撈(06862)升4.6%；頤海國際(01579)飆6.6%；九毛九(09922)彈5.1%；呷哺呷哺(00520)升3.7%；華潤啤酒(00291)飆5.7%；中國飛鶴(06186)升4.9%；周黑鴨(01458)升4.9%；百威亞太(01876)彈3%。

醫藥股：另一跑贏大市板塊，藍籌石藥(01093)和中生製藥(01177)分別升2.2%和3.4%；康希諾生物(06185)創新高，收市升6.2%；微創醫療(00853)升6.4%；康龍化成(03759)升5.5%。抗疫題材股方面，日前公布加速新型冠狀病毒核酸檢測試劑研製的復星醫藥(02196)升4%；中國醫療集團(08225)彈升61.9%；李氏大藥廠(00950)旗下抗病毒藥納緊急戰略物資，裂口飆升近1.6倍後急回，收市僅升36%；同方康泰(01312)附屬獲要求復產抗武肺原料藥，股價升56.1%。

濠賭股：澳門行政長官賀一誠表示，為防止疫情擴散，澳門賭場將停業半個月。濠賭股午後早段捱沽，收市跌幅收窄，銀娛(00027)收市跌2.3%；金沙(01928)跌2%；永利澳門(01128)跌1.7%；美高梅(02282)挫2.2%；澳博(00880)跌0.9%。另外，信德(00242)跌1.5%。新濠國際(00200)則升0.1%。

焦點股份

比亞迪(01211)：中標巴西聖保羅市軌道交通17號線項目，為30日內於巴西奪得的第二個項目，股價升5.9%；。

贛鋒鋰業(01772)：內地Tesla概念股熱炒，早前與Tesla(特斯拉)達成供應協議的寧德時代(300750.SZ)漲停，創上市新高；鋰鹽生產龍頭贛鋒鋰業A股(002460.SZ)亦漲停，H股創上市新高，收市升8.5%。

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