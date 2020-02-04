即巿股評 港股直擊

2月1日2590，2月2日2829，2月3日3235，內地新增「武肺」確診數字繼續上升，未有明顯回落跡象之前，股市有反彈無轉勢的機會較大，恒指可能在26145暫時見底，但二萬七前沽壓料不細。

較過去一周遭調低今明兩年盈測的股份增至177隻，較上周五的143隻為多；相反獲調升的只有12隻，某程度正反映分析員因應疫情調低盈測，包括最近的金沙中國(01928)及友邦(01299)，多隻內房股包括潤地(01109)、恒大(03333)、碧桂園(02007)及龍湖(00960)亦遭下調。

那邊廂細價股落鑊，尾段有50隻股份錄得10%以上升幅，反映老散只願短炒，不願買正路股長揸，幕後有心人包裝一下故仔，又成功請君入甕。短炒目前仍然集中在醫療醫藥細價股，波幅巨大，賭性重的散戶自然忍唔住撲入，高追很危險，趁成交縮而價跌，則小注無妨，以急升前起步位為止蝕參考，風險回報(risk-reward ratio)即目標價水位除止蝕水位，為至少2倍。以泰凌醫藥(01011)為例，股價由1月30日高位0.495元回落，今日收0.249元，跌至0.2元止蝕，上面博0.345元止賺。

近期一直建議可分注買的中國雲算ETF(02826)，今日勁彈逾8%，當中主要成分股美團(03690)、阿里(09988)、金軟(03888)、金蝶(00268)及A股的用友(600588.SH)今日都貢獻不少。

第一季強勢股模擬組合在大跌市下大部分不能倖免，總之較買入位累跌15%便要止蝕，因為勢頭很可能已由強轉弱，今日表現較好有中海宏洋(00081)及舜宇(02382)，分別升6%及4.4%。

羅崇博 (杜比)