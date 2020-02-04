即巿股評 港股直擊

隔晚美股反彈，三大指數回升，港股今日亦隨A股喘定繼續反彈，不過本港出現首宗武漢肺炎患者死亡個案，令升幅縮咗水。恒指高開134點，屬半日低位26491點，其後升幅逐漸擴大，最多升371點，見半日高位26728點。恒指中午報收26661點，升304點；國指則升141點，報10409點。A股噚日重挫後，今日都算係咁，彈番5%，始終阿爺放水進行逆回購，加上中證監已聯絡券商融資融券安排，確係減少咗股市沽壓。

本來見上周港股弱到咁，預期反彈力度有限，不過呢兩日都算係咁，守咗26000關，都彈得番上嚟26500上面。但相對上周累計跌超過1600點，家吓彈咗600點左右，剛好係黃金比0.382咁上下，如果反彈係黃金比0.5，有條件上到26800，只不過要上番27000樓上，暫時就有啲難度。

之前兩日阿Man都一路提住，大市反彈的話，受疫情影響有限嘅新經濟股，尤其係龍頭AMT，阿里巴巴(09988)、美團(03690)同騰訊(00700)會率先反彈，果然呢個鐵三角，今日都有唔錯表現，阿里跟美團半日反彈逾3%，騰訊半日亦彈2.3%，係反彈市嘅領頭羊。阿Man繼續睇好鐵三角，幾時急挫就係撈貨好機會。其他藍籌都有反彈，舜宇(02382)半日升4.6%，係藍籌升幅冠軍。而5G概念股亦受捧，整個板塊普遍上升。

醫藥股繼續落鑊，又係跟住公司通告消息炒，李氏大藥廠(00950)旗下抗病毒藥納入緊急戰略物資，股價曾狂飆1.6倍至11元，中午升幅縮水至36%，話咗呢啲股炒盲目高追好易中招，堅持食花生算數。

反而有啲冷門新經濟股有得諗，阿Man喺過年前睇倒歡喜傳媒(01003)出咗通告，集團全資附屬公司歡歡喜喜與北京字節跳動網絡技術有限公司(字節跳動)訂立合作協議，雙方將會喺線視頻相關嘅多個領域展開合作。字節跳動大家未必好熟識，但一講到抖音呢個短視頻分享平台，就算無用過都肯定聽過。字節跳動正正係抖音母公司，更係全球第二大獨角獸。預期雙方藉合作能發揮各自優勢，創造協同效益，呢項合作協議，對歡喜傳媒絕對有利。歡喜傳媒能泊得上呢個互聯網巨企大碼頭，前景可看高一線。

合作消息公布後，歡喜傳媒股價一度急升至最高2元，但喺假後復市股價開始進行整固，今日股價更回落至1.6元水平之下。不過此股走勢甚為飄忽，唔建議高追，今日落到呢啲位，或者係一個低吸好機會。目標價為前高位2元，跌穿1.45元止蝕。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)