港股直擊 即巿股評

人行連續兩日大力逆回購放水，加上A股上日急跌後喘穩，隔晚美股亦反彈，港股昨日回升後，今早進一步造好，半日再彈逾三百點，重上26600關。

恒指高開134點，報26491點，為今早低位所在，隨後升幅擴大，一度漲371點，高見26728點，但本港出現首宗新型冠狀肺炎死亡個案，大市升幅曾大縮至兩百點內。不過，臨近午市有買盤湧入，大市重拾動力，中午升逾三百點收市。恒指半日收報26661點，升304點或1.16%，國企指數半日收造10409，升141點或1.38%，大市成交額717.15億元。

上證指數半日收報2752點，升5點或0.21%；深成指收報9949點，漲170點或1.74%。

人行連續兩日大手逆回購向市場放水，繼昨日創紀錄單日逆回購投放1.2萬億元人民幣後，今日再回購投放資金5000億元人民幣，兩日累計投放合共1.7萬億人民幣。

藍籌股大致造好，高盛降友邦(01299)目標價，中午仍升1.4%；滙控(00005)漲0.2%；建行(00939)升1.3%；平保(02318)走高1.4%；舜宇(02382)為升幅最大藍籌，中午揚4.6%。

焦點板塊

科網股：續是市場焦點，高盛上日分別升美團(03690)及金山軟件(03888)目標價，半日分別揚3%和8.9%；小米(01810)昨日錄5.65億元北水淨入，中午升4.8%；騰訊(00700)升2.4%；阿里(09988)升3.7%；旗下阿里影業(01060)及阿里健康(00241)更飆6.7%及6.9%；平安好醫生(01833)升5.6%；新東方在綫(01797)炒高14%；閱文(00772)彈升5.8%。

5G股：歐盟立陶宛稱不會禁用華為，5G股今早也受追捧。長飛光纖(06869)飆7%；鐵塔(00788)獲瑞銀升評級由「中性」至「買入」，目標價從1.92元調高至2.2元，中午揚4.2%；中興(00763)彈升4.4%；京信通信(02342)微升0.7%；摩比(00947)漲0.9%。

醫藥股：內地新型冠狀病毒確診病例新增3235宗，總數更超過兩萬宗，個別藥股續當旺。石藥(01093)和中生製藥(01177)分別升2.5和2.1%；康希諾生物(06185)創新高，中午揚8.7%；信達生物(01801)升2.4%；李氏大藥廠(00950)旗下抗病毒藥納入緊急戰略物資，股價曾狂飆1.6倍至11元，中午僅抽升36%；同方康泰(01312)獲要求復產抗武肺原料藥，半日大升51.5%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：昨日被大和削級降價後，今日摩通亦降評級至「中性」，半日跌0.3%，暫錄五連跌。

比亞迪(01211)：一個月內中標兩個巴西項目，同時花旗將比亞迪目標價由74.7元升至80元，維持「買入」評級，中午升4.8%，跑贏一眾國指成分股。