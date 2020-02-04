港股直擊 即巿股評

港股昨日先低後拗腰，隨A股今早喘穩，恒指亦反彈逾300點，不過本港據報出現首宗新型冠狀肺炎患者死亡案例，大市升幅收窄。

恒指高開134點，報26491點屬暫時低，開市後曾彈升371點，見26728點暫時高，之後升勢回順。截至上午約11時29分，恒指報26593點，升236點或0.9%，大市成交額649.43億元。

國企指數報10388點，升120點或1.2%。

A股喘穩，滬指升0.15%；深成指彈升1.63%。

本地傳媒報道，本港一名39歲確診新型冠狀肺炎男患者死亡，該男子居於紅磡黃埔花園11期1座。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.2%；友邦(01299)升0.8%。

醫藥股領前大市，藍籌石藥(01093)和中生製藥(01177)分別升1.4%和1.3%；康希諾生物(06185)創新高，現升8.8%；信達生物(01801)升3.4%。

抗疫題材股方面，日前公布加速新型冠狀病毒核酸檢測試劑研製的復星醫藥(02196)升3.8%；中國醫療集團(08225)彈升57.7%；李氏大藥廠(00950)升36%；泰凌醫藥(01011)升5.3%；同方康泰(01312)升39.4%。

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