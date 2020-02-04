港股直擊 即巿股評

第五日home office，陰(可能有雨)，不過恒指今日似乎放晴。

依家9點33分，雖然唔喺公司，但我家老爺一到9點半就轉台睇彭晴，Well，我又無乜所謂，反正開市後多數望住嘅係部電腦，電視都只係間中望下，聽聲為主。

恒指今朝開市報26491點，升135點(大鑊，我聽到彭晴話一陣有容海恩，希望我聽錯)；依家升幅略為擴大至升167點，報26524點。睇返噚日揀嗰隻恒指牛(57600)，噚日有講過話呢隻收回價處於26000點以下水平，揸過夜有咩事都仲夠位轉身(真係有容海恩...)，但就建議等下半場晏啲，甚至喺臨收市前，睇定5分鐘圖條SlowSTC(14,3)見超賣位先至好入市，計落喺2點50分至3點呢段時間，SlowSTC(14,3)就處於超賣水平；另外，由噚日3點半開始，SlowSTC(14,3)亦由嚴重超買位向下行，不過去到收市時SlowSTC(14,3)都只係落返去中軸位置。

唔理住，埋單計數先。如果喺2點50分至3點呢段時間入(57600)的話，按(57600)高位做過$0.05/$0.047計，平均買入價為$0.0485。喺9點43分時，(57600)證價做緊$0.071，過夜即割46.4%收獲。即使當你係噚日臨收市先買入，按(57600)升39.2%計，呢個賺幅都唔失禮掛。

噚日[下半part]有講過話如果今日大市反彈，兼且彈嘅幅度同上星期五支陰燭差唔多的話，陰陽燭圖上就會形成低位見「早晨之星」。暫時睇上去，恒指雖然今日反彈，不過依家粒燭嘅size同上星期五嗰粒仲有一段距離，即使SlowSTC(14,3)%K線確認低位回升兼穿%D線轉勢，但如果確認得到呢粒「早晨之星」嘅話，回升訊號隨即增強，開耐少少好倉都唔怕。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，熊證有多一層新增街貨，貼價位落到去27800至27899點，呢度有相當於414張期指。至於牛證仍然都係以26100至26199點為最貼價層，呢度有相當於402張期指。

望望電視機，恒指已經攀升至最高見26712點，升逾300點，Size上已經有上星期五粒燭嘅一半啦。計一計牛熊街貨中間位就知架啦，即(27800+26799)/2=26999.5點，換言之即使依家恒指彈升逾300點，唯位置上仍然係同牛證街貨較近，講緊有300幾點嘅差距，唔算少架。

既然今朝都收割咗隻(57600)，再追升都唔係呢個時侯(喺9點56分睇，5分鐘圖見SlowSTC(14,3)處於嚴重超買水平，且勢頭未見向下)想追多次牛證嘅話，都應該等5分鐘圖條SlowSTC(14,3)落返嚟先。由於大市彈高咗，所以(57600)比噚日更加唔貼價，開牛熊證搜尋器就見依家最貼價嘅牛證同現價至少有逾500點差距，差距都算屬於安全，恒指牛(63786)，收回價26118點，記得記得記得，5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣先好小注落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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