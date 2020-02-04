港股直擊 即巿股評

同方康泰(01312)落鑊，曾飆1.35倍，見0.31元，現升68.9%，成交額3200萬元。

集團公布，間接非全資附屬公司重慶康樂製藥有生產原料藥磷酸氯喹(Active Pharmaceutical Ingredients Chloroquine Phosphate)的認可資格。

鑑於對抗2019新型冠狀病毒有一定的療效，康樂製藥被工業和信息化部消費品司要求盡快恢復該藥生產。另外，該藥已被納入中央醫藥儲備的名單中。

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