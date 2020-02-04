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【異動股】金山曾飆6.8% 高盛昨升目標價

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金山軟件(03888)昨日獲高盛升目標價，股價今早彈出，最高見過25.8元，飆升6.8%，新造25.75元，仍急漲6.6%，成交金額2.05億元。

高盛認為，金山雲業務受惠影片及遊戲使用增加，上調2019至2021年收入預測1%、3%和3%，並將目標價由21.5元升至27.6元，維持「買入」評級不變。

至於持股的小米(01810)，昨日錄5.65億元北水淨入，股價現揚5.3%，造12.66元，成交有16億元。

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