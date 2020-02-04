港股直擊 即巿股評

內地新型冠狀病毒確診病例新增3235宗至超過二萬宗，內地股市能否止跌成疑，港股短期仍要考驗二萬六關。

美國股市在經歷了六個月來最糟糕的一周後反彈，三大指數收市全線反彈，雖然武漢肺炎疫情未見緩和跡象，但外圍股市已消化部分憂慮；加上美國製造業數據好過預期及企業利好消息，都刺激投資者買盤入市。道指早段最多升374點，收市僅升143點或0.51%報28399點；納指高見9299點，收報9273點，升122點或1.34%；標普500指數收報3248點，升23點或0.73%。

谷歌(Google)母公司Alphabet公布第四季業績，當中扣除廣告的營業收入按年增長18%達到376億美元，較市場預期為少。Alphabet在業績公布前收升3.5%，業績公布後，在美股收市後交易時段回吐全日升幅，最多跌近5%。

國際油價大幅下跌，跌至超過一年新低。紐約3月期油收報每桶50.11美元，跌1.45美元，跌幅2.8%。倫敦4月布蘭特期油收報每桶54.45美元，跌幅達3.8%。消息指，油組及其盟友計劃本月4日至5日在維也納開會，評估中國疫情對原油需求的影響，可能就是否延長減產或加大減產力度作出建議。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.01元，較本港收市低0.49元；騰訊(00700)ADR收報383.96元，高3.96元；國壽(02628)ADR收報18.56元，低0.14元。天然資源股方面，中海油(00883)ADR收報11.61元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報3.35元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.03元，低0.04元；至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.93元，高0.13元；聯通(00762)ADR收報6.52元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.04元，無升跌。

ADR港股比例指數報26370，較周一恒指收市高13點。恒指昨日曾挫167點，低見26145點，續創去年12月5日以來新低，之後拗腰，最多彈升199點，最終收報26356，升44點。

國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3235宗，令累計宗數增至2.04萬宗，共425人死亡。昨日新增死亡病例64宗，全部來自湖北省。

疫情當前，中國據悉考慮調降2020年經濟增長目標，以及採取更多支撐經濟的措施。繼昨日逾3000隻股票跌停之後，今日A股下行動能或仍待釋放。中國據悉希望美國會同意在執行第一階段貿易協議的承諾方面能有一定的靈活度。

焦點股份

博彩股：花旗下調澳門博彩股前景，因病毒疫情打擊1月份博彩毛收入。

濰柴動力(02338)：花旗將濰柴動力H股評級上調至「買入」。

中國燃氣(00384)：摩根大通將中國燃氣評級下調至「中性」，目標價32.50元。

宇華教育(06169)：高盛把宇華評級由「買入」降至「中性」，目標價6.3元。

時代中國(01233)：宣布1月份合同銷售66.72億元人民幣，按年增長59.62%。

美的置業(03990)：公布1月合同銷售金額約52.1億元人民幣，按年減少約11.7%。

李氏大藥廠(00950)：公布集團抗病毒藥物尤靖安(重組人干擾素α2b凝膠)，被安徽省經濟和信息化廳列入「安徽省應急藥品生產企業目錄」和「國家工業和信息化部重點物資保障信息監控平台」，成為本次疫情防治的緊急戰略物資之一。

三一國際(00631)：發正面盈利預告，預期2019年度淨利潤按年大幅增長。