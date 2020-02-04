港股直擊 即巿股評

投資者作任何的資產買賣，無論是樓宇地產、商品外匯、股票等，流通量是非常重要的。不論相關資產的價格孰升孰跌，投資者都希望能在有需要的時候能容易地套現。在認股證及牛熊證市場亦不例外，因此投資者對輪證產品的流通量有要求是理所當然及必需的。問題是投資者應該如何量度輪證產品的流通量呢？

從前在資訊未發達的時代，投資者或會以成交額的多寡作為輪證流通量的指標，以為成交越大、流通量就一定越高，越容易套現。但事實未必如此。為甚麼？

首先，投資者平常觀察的輪證成交，其實大部分都是一些即日內買入及平倉，非常短時間的高頻交易，並不代表真正會持倉過夜的需求。如果投資者對正股方向有看法，打算捕捉正股的升勢或跌勢，就算揀中一隻當日成交大的產品，也不代表在投資者之後想平倉的時候，發行商仍然願意開價讓你沽出。由於輪證市場是實行莊家制的，發行商是提供流通量的最主要角色，所以，投資者真正需要關心的是當你想沽出的時候，發行商是否提供有掛盤供你沽出，而買賣差價有多窄、以及是否能長時間維持窄的買賣差價才是投資者應該留意的事。如果一家發行商能夠持續穩定地提供窄的買賣差價，投資者便可容易地套現手上的窩輪或牛熊證，不就是大家希望的情況嗎？大家平常提及的「發行商開價質素」，亦應該以此為依歸。

隨著市場資訊透明度越來越高，我們其實有方法可以緊密地觀察及量化各間發行商在每一隻相關股份的窩輪或牛熊證的開價。正因如此，高盛認股證牛熊證網站上亦新增了「發行人報價品質一覽」，協助投資者用一個客觀、易明的方法去觀察發行商的開價質素，找出能持續積極地報價的發行商。此工具統計市場上各個發行商為旗下產品報價的買賣差價平均有多窄、以及維持最窄一格差價的時間有多長，來客觀衡量發行商的開價質素。橫軸代表發行人平均買賣差價的大小，數值越小越理想。縱軸代表發行人維持最窄一格差價時間的百分比，越高則越理想。所以在圖表中越接近左上角位置，代表其報價品質越佳。

有投資者或會問，為什麼發行商不能在全部時間都維持最窄一格買賣差價呢？在一個理想世界，買賣正股沒有交易成本、發行商沒有對沖成本等費用，但現實並非如此。現實是相關正股是有買賣差價，此外還有交易費用、發行商對沖成本等；另外如果產品累積街貨量高，發行商缺乏貨源的情況之下，亦很難維持全部時間維持最窄的買賣差價。因此，要求發行商全天候在所有產品維持最窄一格差價是不設實際的。投資者需要了解及接受這一點，反而更應該利用過往數據比較發行商的表現，找到報價較積極的發行商，確保能在一個較合理的環境買賣，盡量減低風險。

對投資者而言，現在已可利用透明度高的市場資訊，先找出數間報價較積極的發行商，然後從產品的條款入手（如行使價、到期日、街貨量），再找出槓桿最高的產品，便可有序地揀出開價質素較佳、而又抵買的產品。這不就是投資者希望達到的目標嗎？

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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