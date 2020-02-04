即巿股評 港股直擊

上周僅得三個交易日，恒指卻共瀉1637，1月份累積下跌1877，達6.7%；若從1月中高位比較，恒指更下跌10.3%；國企指數從月中高位下跌幅度也達9.4%。環顧全球股市，1月中因中美貿易協議第一階段簽署而上升至全月高位，隨着新型冠狀病毒肺炎疫情進一步擴散，引發全球投資者憂慮，道瓊斯指數上周五跌603，報28256，幅度超過2%，比1月中高位跌3.7%；納指也比月中高位跌2.5%。其他股市如英國富時比1月中高位跌5%；德國指數也比月中高位跌4%。昨天國內股市農曆年假後復市，上證綜合指數收市報2746，跌229，達7.7%......

衆所周知，歷史不斷地重覆，只是時間、地點和人物不同。這次武漢肺炎，不禁使人聯想到2002-3之SARS非典型肺炎。可是，今次疫情與2003年SARS主要不同之處，正如新加坡總理李顯龍所說，是社交媒體充斥謠言，當中有些謠言更是「惡意的和蓄意的」，為了政治目的而旨於煽動、令民眾恐慌！新加坡制訂了打擊假新聞的法規 --《防止網路錯誤資訊和操縱法》(POFMA)行之有效，打擊不實資訊；政府發布準確的訊息，以便民眾核實而取。反觀香港，SARS一疫，香港上下一心，齊心協力，面對共同敵人 -- 病毒；但是這次武漢肺炎疫情，部分別具用心人士，散播歪理，妖言惑衆，使政府舉步維艱。看來這次武漢肺炎疫情，加上超過半年的社會動盪狀況，對香港整體經濟的影響可能比2003年SARS時更嚴重。

2003年3月中SARS疫症在香港社區爆發並蔓延。當時受疫情影響，香港人心惶惶、百業簫條，各行各業出現結業潮、減薪、甚至集體解僱等慘況。2003年5月至7月季度，香港失業率創下8.7%的歷史高位。恒生指數在2003年2月中約為9400，隨着疫情大規模爆發，恒指至4月25日時跌至全年低位8400附近，期間跌幅達10%。事實上，在2003年SARS爆發之前，恒指已經從2002年5月高位累跌近20%；換言之，恒指從2002年5月高位跌了差不多30%！當時國內的股票市場還沒有像現時的開放，不是這麽多外國投資者參與，上證綜合指數亦從高位1700多點跌到1300多點，幅度也達25%！

然而，今次疫情帶來的全球經濟損失將較2003年SARS時的330億美元更大，原因是中國經濟規模較當年大得多。當時國內GDP佔全球不夠4%，但是現在已佔全球GDP約17%。國內經濟增長慢下來或有所阻滯，勢將影響全球貨物供應鏈，拖慢全球經濟增長。1月21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)中，國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球經濟增長預測至3.3%。但當時疫情仍沒有這麽嚴峻，所以IMF可能隨時再調低數字預測。

事實上，最新公布的全球經濟數據真的比較疲弱。政府公布去年本地生產總值按年下跌1.2%，是10年來首次負增長。單計去年第4季經濟按年收縮2.9%，連續兩季錄得按年負增長。內地1月官方製造業採購經理指數(PMI)由12月的50.2降至50；財新1月中國PMI由12月的51.5跌至51.1，是5個月低位。亞洲其他地區如南韓1月製造業PMI跌至49.8，低於12月的50.1，陷入收縮水平；日本製造業1月PMI跌至48.8，是連續第9個月低於50的盛衰分界線，為2013年2月以來最長的收縮期。歐美方面，雖然美國1月密歇根大學消費者信心指數終值升至99.8，高於市場預期的99.1，但1月芝加哥PMI為42.9，是2015年12月以來低位，低於市場預期的48.8；歐羅區第4季經濟按季增長0.1%，升幅低於市場預期的0.2%。不過這些都是滯後數據，新型肺炎疫情影響仍未充分顯現，後續走勢相信會更加持續下滑。

正如國內新型冠狀病毒感染肺炎疫情專家組組長鍾南山所說，目前全國的新型冠狀病毒疫情，仍處於上升期，判斷今次疫情有望在未來10日至兩星期左右出現高峰，但現時仍須加強防控，不可放鬆警惕。爲了維穩經濟及股市，人民銀行公開市場昨天進行1.2萬億元人民幣的逆回購操作，創單日新高；當中9000億元屬7天期，3000億元屬14天期。昨天的逆回購到期量為1.05萬億元，單日淨投放1500億元，相信中央未來會根據市場變化陸續推出不同政策去穩定市場。

預計2月國内和香港股市將會有很多變數，被疫情發展的情況影響而大幅度上落，充滿短線獲利機會。期間市場充斥着大量似是而非的「訊息」，孰真孰假，讀者定要一眼關七，耳聽八方，小心求證，靈活取捨，適時獲利，嚴守止蝕；不然，隨時九死一生，跌入十面埋伏之陷阱。相關板塊如醫藥類已大幅度上升，良莠不齊，龍蛇混集，不要盲目「接火棒」。股市如有「插水式」下跌，作為長線投資的，不妨留意一下國策板塊如軍事工業、5G網絡、人工智能、高端科技、内需零售及潔净能源等。

黎永良