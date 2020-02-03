即巿股評 港股直擊

中國一邊話疫情可控，世衛又擦晒鞋咁要感謝中國抗疫，但講一件事，事實上係武漢疫情確診個案持續上升，官方數字全國確診個案已超過17000宗。唔單止中國確診數字上升，多個國家亦發現確診個案。就算幾好朋友都好，包括美國在內唔少國家已禁止中國航班及中國國民進入，最醒目係首個禁止外國人進入嘅北韓，幾時都話肥仔金最了解中國國情。

A股今日復市，中證監隔晚已漏夜聯絡內地券商，對融資融券有安排，簡單嚟講唔畀沽空，希望阻止A股急挫。另一方面，人行亦進行1.2萬億元人民幣回購，以確保流動性，向市場放水。可惜，A股都要追番上個星期環球股市嘅跌幅，上證指數半日跌8%，多隻股份跌停板。至於港股上星期三個交易日累跌超過1600點後，今早表現反覆，暫時喺26000水平有支持。

恒指低開123點，一度跌167點，見半日低位26145點，喺嚴重超賣下見反彈，曾升199點，見26500點半日高位，但其後沽壓再現，再度跌近百點。中午恒指報收26336點，升23點；國指則升49點，報10289點。

由於北水回歸，半日已見成交額高達782億元，究竟北水沽定買，睇大市反彈至26500點又掉頭已略知一二。醫藥股繼續逆市炒上，一對藍籌孖寶中生製藥(01177)跟中國石藥(01093)分別升4.6%及3.8%，但升幅都唔及得上二三線醫藥股，福森製藥(01652)跟歌禮製藥B(01672)分別升52%及32%，都係話有份研究抗疫疫苗。好老實，要成功研發疫苗唔係講咁易，打嘴炮梗係容易，炒作呢類股份都係見好就收。

不過科技股又唔同講法，始終疫情對新經濟股影響較低，上周急挫後，開始有資金吸納，而阿Man繼續睇好AMT，阿里巴巴(09988)、美團(03690)遲早要納入藍籌，半日反彈2%及1%，有貨喺手不妨繼續持有。至於騰訊(00700)半日亦升1.7%，係大市反彈嘅關鍵。其他科技股普遍反彈，反映資金對科技股仍有一定信心。地產股則沽壓沉重，睇吓條街靜過鬼，人影都唔多個，之前大半年受社會運動影響，如今又受到疫情打擊，睇嚟呢個板塊繼續不宜沾手。

由於恒指上周急挫後，已出現嚴重超賣，技術上有反彈好正常，短線大市喺26000點有一定支持，不過缸邊友對反彈唔好過份憧憬，始終家下係疫情爆發高峰期，睇怕反彈至26500至26800已好大阻力，有心撈貨真係唔急於一時，寧待市況穩定落嚟再作定奪。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)