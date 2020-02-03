港股直擊 即巿股評

美股上周五晚急插，A股復市半日瀉逾8%，不過港股鼠年開局三連跌、累挫1637點後，今早於兩萬六上方見支持。

恒指低開123點，甫開曾挫167點，見26145點，續創去年12月5日以來新低，之後拗腰，曾彈升199點，見26512點半日高，不過隨即走軟，曾復挫近百點。恒指中午收報26336點，升23點或0.1%，大市成交額782.81億元。

國企指數報10289點，升49點或0.5%。

滬指半日挫8.13%；深成指挫8.27%。

藍籌股方面，工行(01398)升1.7%；恒安(01044)升1.6%。本地藍籌受壓，領展(00823)創逾一年低，半日挫2%；九倉置業(01997)跌1.7%；港鐵(00066)跌1.7%；長實集團(01113)跌1.6%。各有分行關閉的中銀香港(02388)和滙控(00005)分別跌1.5%和1.1%。

焦點板塊

科技股：多隻科網龍頭造好，藍籌騰訊(00700)升1.7%領漲大市；阿里巴巴(09988)彈升2%；美團點評(03690)升1.1%。另外，金蝶(00268)升4.5%；金山軟件(03888)升2.9%；心動公司(02400)升3.5%；IGG(00799)升2.7%。硬件股方面，小米(01810)彈升3.8%；中芯(00981)升3.2%；華虹(01347)升2.4%；京信通信(02342)升2.5%。

醫藥股：大市值股反彈，中生製藥(01177)升4.6%；石藥(01093)升3.8%；藥明康德(02359)升3.7%；翰森製藥(03692)飆升7.1%。另外，康希諾生物(06185)升7.5%；信達生物(01801)升3%。抗疫概念方面，復星醫藥(02196)加速新型冠狀病毒核酸檢測試劑研製，股價升2.2%；歌禮製藥(01672)藥物獲新型冠狀病毒臨床試驗，半日飆32.8%。二線及細股續波動，福森藥業(01652)旗下「雙黃連口服液」獲中科院上海藥物研究所及武漢病毒研究所初步研究聲稱有用於抑制新型冠狀病毒的可能性，股價曾飆2.48倍，半日升53.1%。多隻熱炒回吐，中國醫療集團(08225)挫39.9%；今日公布業績的中國先鋒醫藥(01345)挫27.8%。

焦點股份

東風集團(00489)：旗下與日本本田(Honda)武漢合資車廠，計劃在2月14日復工，股價半日升0.7%。

香港電視(01137)：股價急彈6.4%。集團於Facebook表示，為集中資源應付突升訂單，以及預計可能更多需求，盡量平衡物流壓力同送貨效率，集團於2月4日(二)凌晨起，將調整免運費安排，普通會員同VIP會員送貨、門市自取免運費金額一律上調100元。

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