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瑞信料首季智能手機出貨量跌 削多隻手機股目標價

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瑞信發表報告，估計內地手機產業鏈會受到疫情影響，因此調降多隻手機股目標價。

報告認為，受武漢肺炎事件影響，內地下游工業延長新年長假，故將首季智能手機出貨量較原先預期下調12%，達至按年跌14%，但相信次季需求會復甦，會出貨會按年升5%至3.9億部。

瑞信相信，頻果系手機供應鏈影響較細，因個別新產品於農曆年期間仍運作，故僅降上述股份每股盈利預測1至3%，但內地手機廠商供應鏈因需要調整市場需求及營運槓桿，故影響較大，因此削上述股份每股盈利預測4至9%。

該行續稱，仍睇好鏡頭類手機股，當中包括舜宇(02382)及丘鈦(01478)，但基於調低出貨量預測，故將上調兩股今年每股盈利降4%和6%，目標價也分別由168元和16.6元，下調161和15.6元，評級仍給予「跑贏大市」。

另外，基於內地手機均價有下調壓力，同時出貨量下調，因此瑞信將瑞聲(02018)今年每股盈利降2%，維持「中性」評級，目標價由64元降至62元。

此外，瑞信降比亞迪電子(00285)出貨量預測，同時下調機殼業務毛利率，故降今年每股盈利8%，維持「中性」評級，目標價由16.3元微降至16.2元。

另一方面，瑞信也下調鴻騰(06088)及通達(00698)目標價，由3.7元及1.1元，下調至3.6元和0.8元，評級維持「跑贏大市」和「中性」。

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