即巿股評 港股直擊

早晨，第四日home office，係呀，上個星期五收到老細通知，話今個星期繼續home office，一疊利是仲放喺枱面，本身諗住今日返工派比同事，順便逗埋老細封開工利是，但睇嚟都要再延至下個星期一先派得。

依家9點31分，內地A股「醜婦終需見家翁」，收到台嗰邊靚靚記者嘅message：主要指數跌8%至9%，上證綜合指數跌8.7%，報2716點。港股亦都開咗市，9點33分報26159點，跌152點。呢個點數又殺多層牛證街貨。

本身上個星期五仲估緊如果當日粒燭處於上星期四支大陰燭嘅燭身裡面，咁格局上就會形成「身懷六甲」，但可惜上星期五大市繼續下行，本身有轉勢味道嘅「身懷六甲」...無啦...無啦...

剛剛老細send個message嚟話啲報價好似有啲問題，搵咗PM同事幫手去搞之後，見到恒指轉跌為升，都係嘅，上個星期咁跌法，兼且跌得咁深，出現技術反彈亦合情合理。

今日恒指開嗰位靠近26000點，但上個星期都講過，日線圖上SlowSTC(14,3)已經落到嚴重超賣水平，所以即使大市嘅大方向係下行，但都要小心中途可能會出現技術反彈(今日SlowSTC(14,3)已見%K線極低位升穿返條%D線)，兼且之前大市跌得咁狠，當出現技術反彈時，唔排除嗰下會彈得比較凶狠。

咁當然凶極都唔會啪死你熊證，事關依家最貼價嘅熊證同恒指現價都有成過千點距離；但既然大市今日見技術反彈，而呢一彈都有唔少博反彈而極積入貼價牛投資者等到頸都長，估計會有唔少資金趁機都會入一入貼價牛嚟賀一賀個市，咁嘅話就間接話咗比你知近牛將會變成重街貨。

「但計埋今日嘅話，恒指已經係第四日跌出保歷加通道底以外範圍，係咪都係時侯要走返入去呢？」呢個你又唔駛擔心，之前講過大市走返入保歷加通道的話，有兩個方法，第一係保歷加通道口拓闊包返佢入去；第二就係大市拗腰將自已彈返入條通道裡面。依家就嚟10點，恒指升幅擴大至升167點，報26480點；同時你見到條保歷加通道口keep住拓闊。即係話依家係同步用緊嚟呢兩種方法將條恒指摱返保歷加通道裡面。

先比啲時間個市做次技術反彈，因為以今日目前粒燭同上個星期五嗰粒拍埋一齊睇，仍然都係喺大市低位時，做唔到「身懷六甲」都有機會做到三分之二粒嘅「早晨之星」，係呀，就係等聽日如果出現一支陽燭個size好似上星期五支陰燭咁上下嘅話，咁就可以確認低位見「早晨之星」。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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