上海証大(00755)落鑊，曾飆84.1%，見0.081元，現升52.3%，成交額235萬元。
集團公布，上月17日，董事會決定就出售位於海門之附屬公司的全部股權及股東貸款，透過產權交易所以公開掛牌方式進行建議出售事項尋求建議授權。
集團建議最低投標價15.83億元人民幣。
附屬公司主要從事物業開發，物業位於中國海門市海門濱江新城區，即長江以南、海寧寺以北及海門市新行政中心及商業中心區以東。
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