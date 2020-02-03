即巿股評 港股直擊

鼠年港股復市不但開黑盤，更連跌三日，恒指繼上周三（29日）急挫789點或2.82%後，到了上周五收報26312，創去年12月5日以來最低收市水平；全周共跌1637點或5.85%。

股市指數3連跌並不罕見，但值得注意的是，恒指（和國指）成分股於1月29及30日都是100%下跌，上周五的升跌比例雖然稍稍「改善」至26對74（國指則為20對80），但恒指指繼續再跌136點或0.52%，可見市況短線已不只是超賣，簡直超級oversold。

此外，EJFQ系統顯示，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，過去三日由7.9%，暴升至31.3%水平，即是大市沽壓「膨脹」了近3倍；同期間，反映強勢股買盤的強勢股指數，則由39.1%急跌至16.6%，代表大市全完由賣家主導，甚至不排除有少數跟風淡倉（上周五沽空比率雖然回落至14%，仍相當接近14.14%的10天平均線）。

毋庸贅言，港股今次的跌浪是源於內地武漢新型冠狀病毒肺炎（下稱新型肺炎）擴散所致，世界衞生組織上周四開會後決定，把新型肺炎疫情列為國際公共衞生緊急事件（PHEIC），世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）聲言，作出這次決定，是因為中國以外的國家和地區確診新型肺炎病例增加，而並非對中國（抗疫工作和能力）不信任。然而，世衞公布決定後，全球多個國家相繼提高對中國的旅遊警示，並派遣包機接送滯留武漢的僑民回國，菲律賓等個別國家甚至禁止中國包港澳地區的外國人士入境。

中國國家衞健委高級別專家組組長鍾南山1月28日接受新華社訪問表示，10到14天是很好的隔離觀察期，而疫情在什麼時候達到高峰很難絕對地估計，但應該在一周或者10天左右達到高峰，不會大規模地增加。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇同一日亦表示，因應病毒潛伏期，14天是關鍵期。換言之，疫情大約到了2月8日或會出現轉捩點。

根據內地公布的疫情數字，過去三日確診病例都是以稍多於20%的速度增加，而且確診及死亡病例絕大多數都在武漢，老徐「小學雞」程度的醫學常識直覺認為疫情似乎沒有失控，如此則或者有如鍾南山和袁國勇兩位專家估計，這場疫情可能在本周末或稍後將有轉機。

由於對疫情可望受控的主觀期盼，加上恒指的超級oversold，老徐已於上周五在夜期以26015點（當晚港股ADR續跌，2月期指收報25910，較周五香港恒指現貨收市低水402點）沽出即月期指。

滬深A股今天（3日）復市，估計必會「追跌」，但老徐仍然心口孭個勇字博一鋪，主要是基於上文分析，估計恒指短線即使再跌，幅度也不會很大。話雖如此，假若恒指連續兩日低於25700至26000點的成交量密集區收市，老徐仍會作出風險管理平倉止蝕，就當去年12月贏到的600多點期權金買個教訓。

老徐