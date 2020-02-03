即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開低走，出現單日轉向，全日波幅523點。恒指收報26312點，跌136點或0.52%，成交金額 1030.24億元。國指收報10240點，跌84點或0.82%。

恒指呈2連陰走勢，最低跌至26295.49點，創去年12月6日以來低位，而波幅及成交金額都略收窄。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份 859 隻，下跌 925隻，整體市況似乎略優於指數。

歌禮製藥(01672)公布，集團已收到相關醫療機構和研究人員申請使用本公司研發的ASC09復方片和利托那韋 (Ritonavir)開展新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染患者臨床試驗。在既往國外已完成的IIa期臨床試驗中，ASC09聯合利托那韋顯示出對艾滋病患者有良好的抗病毒活性及安全性。不過，利托那韋(Ritonavir)及ASC09復方片均為本公司尚未獲得上市批文的產品。

人民銀行、財政部及證監會等5個部委推出的措施，包括保持資金流動性合理充裕，通過公開市場操作等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，維護貨幣市場利率平穩運行；同時加大對疫情防控相關領域的信貸支持力度，並為受疫情影響較大的地區、行業和企業，提供差異化優惠的金融服務，例如批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，特別是小微企業。同時，適當放寬資本市場相關業務辦理時限，以至減免疫情嚴重地區公司上市等部分費用等。

今天是立春前一天，即四絕日，亦為A股復市之日。人民銀行提前宣布，今日將開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，以確保銀行體系流動性充裕，銀行體系整體流動性較去年同期多9000億元。料消息對A股有利。另方面，有媒體報道引述消息指，內地當局採取措施,限制沽空活動。中證監向多間券商發出口頭指示，禁止客戶今日沽出借入的股票，暫時未知措施是否只在今日實施。若消息屬實，筆者料國際投資者將會繼續把港股市場當成替代品 (Proxy) ，成為被沽對象，令四絕日出現「絕上加絕」的局面。

投資者擔心中國出現新型冠狀病毒肺炎疫情將進一步擴散，並會對實體經濟造成負面影響。上周五美股三大指數下跌，夜期及ADR下跌，料恆指走勢偏軟，支持參考為26000水平。

個股

海隆控股(01623)的主要業務為從事油田服務、管道技術服務、油田裝備製造與服務及海洋工程服務。

集團在2019年6月底中期錄得收入約為人民幣18.6億元，同比增 加 約23.6%。 毛利約為人民幣6.1億元，同比 增 加 約24.6%。毛 利 率 為32.8%，同比增加0.3個百分點。股東應佔利潤約為人民幣1.5億元，同比增長約110.2%。

集團早前以人民幣8415萬元向控股股東收購上海海隆賽能新材料的51%權益，並成為集團的非全資附屬公司，其主要業務為從事重防腐塗層材料的生產及銷售，料收購有助集團拓展小眾市場。

集團近日走勢偏弱，但近日在金融科技系統出現搏反彈信號。股份上日收報0.75元，市盈率7.515倍，周息率1.333%。

岑智勇 獨立股評人