港股直擊 即巿股評

今日內地股巿在農曆新年假期後復市，在新型肺型疫情肆虐下，鼠年首日表現備受市場關注。港股鼠年開局連跌三日累挫1637點或5.9%，料今早再低開約三百點，考驗二萬六關。

美股上周五大跌，華府宣布將疫情列為美國公共衞生緊急事件，投資者憂慮中國的新型冠狀病毒疫情持續擴大，會拖累全球經濟。道指收報28256點，急跌603點或2.1%；納指收報9150點，跌1.6%；標普500指數收報3225點，跌幅1.8%。總結全星期，道指跌2.5%；標指跌2.1%；納指跌1.8%，道指和標指錄得自8月初以來的最差一周表現。以全個一月份計，道指1%；標指跌0.2%；納指則升2%。

A股今日復市，預計在新型肺型疫情擴散下大跌。有報道引述消息指，內地當局採取措施，限制沽空活動。中證監向多間券商發出口頭指示，禁止客戶今日沽出借入的股票，暫時未知措施是否只在今日實施。另外，人民銀行宣布，今日會實施逆回購操作，向公開市場投放1.2萬億元人民幣資金，確保銀行體系流動性合理充足供應。

國際油價上周五持續下跌，全周計連續四個星期下跌。紐約3月期油收報每桶51.56美元，跌58美仙或1.1%，是去年8月7日以來收市新低，亦是連續第三日下跌。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.36元，較本港收市低0.49元；騰訊(00700)ADR收報372.01元，低0.99元；國壽(02628)ADR收報18.5元，低0.34元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.72元，低0.14元；中石油(00857)ADR收報3.42元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.07元，低0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.73元，低0.47元；聯通(00762)ADR收報6.48元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.01元，低0.03元。

ADR港股比例指數報26094，較上周五恒指收市低217點或0.84%。即月恒指夜期上日收報25910點，跌323點，低水403點。恒指上周五收報26312點，跌136點或0.5%。港股鼠年開局連跌三日累挫1637點或5.9%。總結一月，恒指挫1877點或6.7%。

國家衛健委公布，過去一日新增2829宗確診新型冠狀病毒感染個案，全國確診宗數增至17205宗，其中疫情最嚴重的湖北省新增超過二千一百宗。全國累計361人死亡。

焦點股份

海底撈(06862)宣布，考慮到近期疫情發展情況，為持續配合疫情防控工作，其中國地區(港澳台地區除外)門店停業的時間將會延長。

新華保險(01336)發盈喜，預期2019年度歸屬股東淨利潤按年增加80%左右。

中國太保(02601)發盈喜，預計2019年年度歸屬股東淨利潤按年增加約50%至60%。