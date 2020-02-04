即巿股評 港股直擊

為遏制疫情擴散，內地不少地區處於停工狀態，也有越來越多省份將公眾假期再延長，導致相關的壞消息也不斷。其中，特斯拉（Tesla）上海新工廠被政府要求繼續停工；汽車零件供應商Aptiv稱，因假期停工時間延長，估計汽車製造商首季度在中國的產量可能會減少約一成半。蘋果iPhones手機的組裝因分別位於富士康的鄭州工廠及和碩在上海附近的基地，也面臨短暫的供應鏈斷裂。

事實上在疫情爆發下，重型機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）上周公布的盈利展望低於分析師預期，稱擔心疫情的打擊對環球經濟增長帶來不確定性。此外，也有更多的航空公司暫停來往中國航班的服務，美國及日本也相繼建議國民不要前往中國；日本化妝品 Kose 也以內地遊客減少為由下調盈利預測。在一片股災氣氛下，與中國疫情息息相關的企業，短期內將難免成了為了拋售對象。

上周五（31日），道瓊斯工業平均指數下跌超過600點，標普500指數也從1月中的歷史高位累計下跌了3%以上，抹去今年的漲幅。本來已有心理準備市場開始折現疫情的壞消息，但調整幅度畢竟較預期急勁，為了保持一些核心持股，組合中有些股份就不惜要被犧牲。如果注碼不多，採取十上十落的打法，當然是最有效率。不過，歷史證明凡事總會有出路，要學習將眼光放遠，否則只會輪迴在短炒生涯中營營役役。

自己一向採取步步為營的打法，為組合定下不同操作的界線，以控制風險。由於上周再啟動了局部硬性減持，拋售一些非核心美股持倉。而進一步降低持倉之後，好處是可留空間給予核心組合就有條件死守，而即使再捱打，起碼不會大幅增加心理壓力。換取一些時間及彈藥後，下一步應是留意那些在恐慌市下率先逐步守穩的股份，作為準備入市的目標名單。

（筆者及相關人士持有蘋果的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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