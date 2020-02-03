即巿股評 港股直擊

中美貿易戰有降溫迹象，雙方已簽署首階段協議，可望對相關企業有正面作用。創科實業(00669)主要作出口業務，產銷電動工具及地板護理業務，擁有多個品牌如Milwaukee、Empire、Ryobi、Hoover等。目前為全球電動工具供應行業的領導者，市佔率亦持續提升。集團在美國設有6個製造設施，而歐洲及亞洲均設有2個設施，產品主要銷往北美洲，其次是歐洲，在地域上實現多元化。

截至2019年6月底止，中期純利按年上升11.9%至2.85億美元，毛利率增加0.5個百分點至37.6%，主要受惠於有新產品推出、調整產品組合，以及減低關稅影響的計劃奏效。同期營業額上升8.7%至37.28億美元，是連續第10個上半年創新高。

以地區劃分，來自北美洲的收入上升9.4%至28.45億美元，佔總收入約76.3%；歐洲和其他地區收入分別升7.3%及4.1%，佔比則為16%及7.7%。

電動工具業務分部維持強勢增長勢頭，主因期內推出嶄新產品、拓展地域市場以及進軍新產品類別。上半年分部收入增長12.1%至33.22億美元，佔總收入約89.1%，為主要收入來源；旗艦品牌Milwaukee工具持續增長，按當地貨幣計算增長22.2%。地板護理及器具分部收入則減少13.4%至4.06億美元，佔總收入約10.9%。

由於需要重建Ryobi於美國的總部及其他基建開支，創科上半年資本開支上升1.47倍至2.11億美元，但相關開支屬一次性，料今年將會降低。截至去年6月底止，手持現金12.06億美元，淨負債比率為13.1%，集團財務狀况穩健。

可作績前部署

集團正增加生產據點，加快擴充中國以外的產能，有望降低中國的產能佔比。去年第二季開始將產能計劃更改至越南、美國和墨西哥。據悉美國、歐洲、越南、墨西哥工廠，以及於東盟的外判地板護理分部，將負責供應佔總銷售60%至65%的美國市場。

中美貿易戰對創科去年業績有一定影響，幸目前兩國緊張關係緩和，今年影響可望減輕。集團將於3月6日公布年度業績，建議投資者可作績前部署。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期創科實業2019、2020及2021年每股盈利為0.347、0.405及0.486美元，給予12個月目標價70.0港元，相當於2019年預測市盈率26.1倍，評級「中性偏好」。