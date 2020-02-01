即巿股評 港股直擊 國際財經

新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)肆虐全球，世界衞生組織(WHO)決定把疫情列為國際關注公共衞生緊急事件，資金泊入債市避險，美國10年期國債息率周四低見1.534厘，創逾3個月新低。3個月期美債息率與10年期債息息差一度出現「倒掛」，為自去年10月以來首次，令市場重燃對全球經濟衰退的憂慮。

現時疫情持續擴散，未有跡象受控，避險情緒同時支撐金價續於1570美元高位徘徊，令金油比率從1月初的24.85倍，進一步攀至約30倍水平。該比率被視為衡量商品市場的一個指標，數字愈高代表每盎斯黃金可買入每桶期油的數量愈多，即黃金相對石油的購買力愈強。

一般而言，金價與油價走勢亦步亦趨，因市場以黃金為對沖油價所引發通脹的工具。然而，油價踏入今年1月即不斷下滑，迄今已有近一成半跌幅，與金價出現明顯背馳，觸發金油比率平均值攀至27倍，遠超這30年的均值16.4倍。值得注意的是，自去年7月起，該比率已多次躍升至25倍的偏高水平。

附【圖】所見，回顧過去30年，金油比率一旦升到約25倍，金融市場往往呈現或即將步入危機，例如2011年歐債危機、2008年金融海嘯、1998年亞洲金融風暴等。2016年2月該比率創47.6倍歷史新高之時，正值市場憂慮中國A股爆發股災將打擊經濟。換言之，當前的金油比率已為股市響起警號。

與此同時，金油比率擴大，也代表經濟前景轉差，甚至預示增長倒退。金價高企與避險情緒有關聯，而油價走勢則和經濟增長相關。今次金油走勢出現分歧，主要源於疫情增強市場對黃金的避險需求。

在疫情衝擊下，中國首季國內生產總值(GDP)增速能否「保五」開始成疑，事件也對全世界帶來極大傷害。在環球經濟放緩的陰霾下，市場預計原油需求將下降。

事實上，油價今年開局按月錄得雙位數跌幅實屬罕見，1985年至今，只曾出現過兩次，分別是1986年1月的28.4%，以及1991年1月的24.26%，當時全年均錄得逾三成跌幅。

2000年至今，全球先後經歷5次大型傳染病疫情，從開始擴散至染疫高峰期，主要疫區的股市明顯受壓(詳見2020年1月30日「沿圖論勢」)。

專家相信今次疫情距高峰期仍有一段時間，故此避險情緒或進一步推動金價。美國貴金屬投資公司Blanchard & Company行政總裁David Beahm看好黃金表現，認為金價今年有望突破2000美元大關，建議投資組合持有黃金的比例增加到一成至一成半。

油價方面，有分析師估計年底前紐約期油將跌破每桶50美元。因此，金油比率現時可能仍未見頂。該比率回落至25倍以下水平前，短期後市似乎難樂觀，投資者宜審慎做好風險管理。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容